Собянин осмотрел построенный в ходе реновации дом в Северном Измайлове

Жители Северного Измайлова, с которого в феврале 2018 года в столице стартовала реновация, продолжают переезжать в новые квартиры. Всего в этом районе предстоит переселить из старых домов примерно 40% жителей. Словом, всех, кто проголосовал за новую программу обновления жилья в городе. Одну из новостроек по улице Константина Федина, 13, в которую предстоит переехать обитателям соседних пятиэтажек, осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

- Дом качественный, с подземными парковками, благоустройством, - оценил глава города. Так что у вас будет возможность посмотреть квартиры, выбрать по душе.

С этого дома, по словам градоначальника, начинается уже полномасштабная программа обновления всего Северного Измайлова. Ведь только в эту многоэтажку переезжают жители сразу 13 хрущоб. "Это даже не дом, а целый жилой комплекс, состоящий из четырех блоков, - сказал мэр. - В этом году мы утвердили проект планировок, где показали, как это все будет. И видны этапы переселения. Теперь можем сказать, что вот эти дома переедут в ближайшие четыре года, следующие - через пять лет, еще часть - до 2032 года".

Всего же в программу реновации в Северном Измайлове включены 179 домов. Наряду с пятиэтажками в нее попали даже пять некомфортных девятиэтажных домов, жители которых проголосовали за их снос. В новые квартиры должны переехать свыше 34 тысяч жителей района. Под новые дома для них уже подобраны 16 стартовых площадок общей площадью 375,9 тыс. кв. м жилья. Завершено строительство четырех домов по адресам: Щелковское шоссе, д. 74 (введен в 2016 году, идет заселение), ул. 5-я Парковая, д. 62Б (введен в 2017 году, идет заселение), Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1 (введен в 2018 году, идет заселение), ул. Константина Федина, д. 13 (введен 31 августа 2020 года). Ведется строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации еще по 12 домам. В новые квартиры переехали 734 жителя или 282 семьи.

В ходе общения с будущими новоселами Собянин отметил, что помимо новых домов в районе будут построены новые детские сады, школы, спортивные комплексы и поликлиники.

Важно, что 2020 год, подчеркнул мэр, стал революционным для реализации программы реновации и в целом для столицы: "Все говорили: "Когда будет обсуждение программы реновации?" Вот она реально в этом году в большинстве районов состоялась".

В настоящее время в городе уже идет или закончено переселение жителей 158 домов в 57 домов-новостроек. Всего в Москве переселяются 26,2 тысяч жителей, из них в новые квартиры уже переехали 20 тысяч москвичей.