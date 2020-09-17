Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались

Отопление этой осенью в столице включат раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, обычно тепло дают тогда, когда несколько дней подряд воздух не прогревается выше +8 градусов. В этот раз решено поступить по-другому.
- Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включать раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты
В ближайшее время пожилым людям стоит сократить социальные контакты из-за риска заражения COVID-19. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.
"Врачи говорят, что болезнь стала протекать не так тяжело, - отметил Собянин. - Но расслабляться ни в коем случае нельзя". Мэр призвал москвичей максимально внимательно отнестись к здоровью пожилых близких.
Пенсионерам рекомендовано по максимуму ограничить внешние контакты.
Собянин: От гриппа привились более миллиона москвичей
Вакцинацию от гриппа прошли более миллиона москвичей. Об этом в эфире "России 24" заявил глава города Сергей Собянин.
Мэр назвал это огромным показателем. Из-за активности москвичей в городе постоянно открываются дополнительные прививочные пункты.
"Рассчитываем, что в этом году будут привиты около 6 миллионов горожан, - сказал Собянин. - Конечно, это собьет волну сезонного гриппа, которая может усложнить ситуацию с ковидом".
Собянин призвал продлить режим дистанционной работы
Руководителям предприятий всех форм собственности стоит по возможности сохранять удаленный режим работы. Такую рекомендацию в эфире "России 24" озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если это не несет ущерба для деятельности организации, дистанционную работу стоит сохранять", - считает Собянин. По мнению мэра, "удаленка" позволит минимизировать контакты людей в общественных местах.
Ранее "РГ" писала, что в Москве в частично удаленном режиме работают около миллиона горожан.