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17.09.2020 18:52
Рубрика: Власть

Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались

Текст: Сергей Жуков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Отопление этой осенью в столице включат раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: iStock
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По его словам, обычно тепло дают тогда, когда несколько дней подряд воздух не прогревается выше +8 градусов. В этот раз решено поступить по-другому.

- Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включать раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшее время пожилым людям стоит сократить социальные контакты из-за риска заражения COVID-19. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Врачи говорят, что болезнь стала протекать не так тяжело, - отметил Собянин. - Но расслабляться ни в коем случае нельзя". Мэр призвал москвичей максимально внимательно отнестись к здоровью пожилых близких.

Пенсионерам рекомендовано по максимуму ограничить внешние контакты.

Собянин: От гриппа привились более миллиона москвичей

Текст: Сергей Бабкин

Вакцинацию от гриппа прошли более миллиона москвичей. Об этом в эфире "России 24" заявил глава города Сергей Собянин.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Мэр назвал это огромным показателем. Из-за активности москвичей в городе постоянно открываются дополнительные прививочные пункты.

"Рассчитываем, что в этом году будут привиты около 6 миллионов горожан, - сказал Собянин. - Конечно, это собьет волну сезонного гриппа, которая может усложнить ситуацию с ковидом".

Собянин призвал продлить режим дистанционной работы

Текст: Сергей Бабкин

Руководителям предприятий всех форм собственности стоит по возможности сохранять удаленный режим работы. Такую рекомендацию в эфире "России 24" озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если это не несет ущерба для деятельности организации, дистанционную работу стоит сохранять", - считает Собянин. По мнению мэра, "удаленка" позволит минимизировать контакты людей в общественных местах.

Ранее "РГ" писала, что в Москве в частично удаленном режиме работают около миллиона горожан.

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