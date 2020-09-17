Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались

Отопление этой осенью в столице включат раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, обычно тепло дают тогда, когда несколько дней подряд воздух не прогревается выше +8 градусов. В этот раз решено поступить по-другому.

- Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включать раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".