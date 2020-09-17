В Липецке на стройплощадке "Катящихся камней" начались работы

Глава Липецкой области Игорь Артамонов оценил подготовительные работы перед строительством футбольного манежа на площадке "Катящихся камней". Напомним, что контракт на возведение крытого футбольного манежа был заключен со строительной фирмой из Мордовии 1 сентября.

- Работы только начались, подрядчик только выиграл конкурс и сразу вышел на объект. Мы обсуждаем, как ускорить работы. Сейчас им предстоит вывезти растительный грунт, дальше перейдут к заливке фундамента, - рассказал Игорь Артамонов.

Для рабочих установлен строительный городок, для движения спецтехники по площадке завезены дорожные плиты. Завершить стройку подрядчик должен до первого ноября 2022. Сумма контракта составила 742,4 миллиона рублей. Объект будет возведен в рамках федерального проекта Министерства спорта "Спорт - норма жизни", который является частью национального проекта "Демография". Комплекс будет построен на условиях софинансирования: из федерального бюджета выделено 460 миллионов рублей и из регионального - 280 миллионов рублей.

Спортивно-оздоровительный объект - это каркасный монолит из железобетона с утеплением. Планируется, что на крытом стадионе с искусственным покрытием будут проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования уровня ПФЛ. Также здесь возведут здание манежа с трибунами на 500 человек, двухэтажную пристройку административно-бытового блока. Общий строительный объем спорткомплекса достигает почти 350 тысяч кубометров.

Также Игорь Артамонов посмотрел объекты недостроенного физкультурно-спортивного комплекса, состоящего из зоны хоккейного поля с трибуной на 200 мест и зоны бассейна на 10 дорожек.

- Позвали строителей, бизнесменов, спросили, можно ли что-то сделать. Обнадеживает опыт открытия комплекса "Green Hill", когда из старого павильона с разбитыми окнами в парке "Быханов сад" сделали современный спортивно-игровой центр. Объект здесь много лет стоит, нам нужно сдвинуть его с мертвой точки. Мы готовы поддержать любые предложения, - сказал Игорь Артамонов.