В московском метро временно закроют часть "синей" ветки

Участок Арбатско-Покровской линии московского метро временно закроют для строительства Большого кольца.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, с 26 сентября по 5 октября закроется участок от "Молодежной" до "Парка Победы". В этом районе будут прокладывать тоннель от "Мневников" до "Кунцевской". Правила предписывают в таких случаях приостанавливать движение поездов в целях безопасности.

Между закрытыми станциями будут ходить бесплатные автобусы КМ. Кроме того, пассажирам стоит воспользоваться МЦД.