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17.09.2020 11:55
Рубрика: Общество

В Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве в четверг ожидаются сильные дожди, за сутки может выпасть до 15 мм осадков, а при грозе порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом сообщил "РГ" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: iStock
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Как сообщил Тишковец, в столице в зависимости от района погода может меняться. "В среднем, по нашим прогнозам, выпасть может от 5 до 15 мм осадков", - сказал Тишковец. По данным синоптиков, месячная норма осадков для сентября в столице составляет 65 мм. Наиболее сильные осадки ожидаются во второй половине дня и в вечерние часы. Принесет непогоду холодный атмосферный фронт.

По данным метеоролога, усилится ветер до 20, дожди могут идти с грозами. К слову, 17 сентября станет последним теплым этой осени. Уже завтра выше +13 воздух не прогреется в дневные часы, а дальше температура воздуха будет только снижаться.

Напомним, что ранее Гидрометцентр России на 17-18 сентября повысил уровень погодной опасности до желтого уровня. И предупреждения разослали специалисты МЧС России, предупреждая о ветре до 20 м/с. В непогоду гражданам рекомендовали не прятаться под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

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