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17.09.2020 22:29
Рубрика: Происшествия

В Москве предстанет перед судом банда за легализацию 7,5 тыс. иностранцев

Текст: Наталья Козлова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по масштабному уголовному делу банды, которая занималась организацией незаконной миграции в столицу и в Московскую область.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Всего в преступной группе было девять человек граждан Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Армения, в возрасте от 27 до 53 лет. А еще туда вошли двое сотрудников органов внутренних дел. На всех фигурантов дела одна уголовная статья - "Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой".

В действительности граждан, занимающихся незаконным промыслом, было больше. Сообщники принимали личные документы иностранцев, изготавливали подложные бланки миграционных карт, содержащие заведомо недостоверные сведения о въезде иностранных граждан на территорию России автомобильным транспортом.

Для постановки приезжих на миграционный учет в Москве по подложным бланкам миграционных карт сообщники изготовляли уведомления о прибытии иностранного гражданина с недостоверными сведениями о принимающей стороне и месте пребывания иностранных граждан. Эти недостоверные сведения передавались членами организованной группы в территориальный орган МВД для миграционного учета.

Для постановки иностранцев на миграционный учет в Московской области подложные документы передавались входившим в организованную группу сотрудникам полиции, которые и оформляли иностранных граждан.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Всего с марта по июнь 2019 года участники группы организовали незаконное пребывание на территории Москвы и области больше 7,5 тысяч иностранцев.

Уголовное дело отправили в Видновский городской суд Московской области. Сейчас шесть обвиняемых взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом, одна - под подпиской о невыезде.

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