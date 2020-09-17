В ближайшую субботу, 19 сентября, в столице впервые пройдет фестиваль "Московская акватория". В этот день на Водоотводном канале соберутся более 500 поклонников SUP-бординга и свыше 20 SUP-клубов из разных регионов России. Спортсмены и любители проплывут на досках через исторический центр города в карнавальных костюмах.

Люди, которые стоят на досках и гребут веслом, часто встречаются у Живописного моста. Там у сапсерферов проходят тренировки. И вот "караван" из SUP-бордов можно будет увидеть в центре Москвы. Стартует фестиваль в 11.00 на Болотной набережной. В программе - показательные заезды на аквабайках, гидроциклах, флайбордах. И, конечно, любительские и профессиональные гонки на SUP-бордах. Завершится все красочным водным парадом. Участники в карнавальных нарядах проплывут по каналу четыре с половиной километра. Самые креативные получат призы за лучший костюм и необычное оформление доски. По словам организаторов, если фестиваль окажется популярным, его будут проводить регулярно. Стать участником может любой совершеннолетний. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте aqua.mdto.ru и получить стартовый номер. Присоединиться к заездам могут и москвичи старше 14 лет, но в сопровождении родителей.

Фестиваль, подчеркнули в оргкомитете, из-за сохраняющейся угрозы коронавируса пройдет с соблюдением санитарных мер: для участников установят дезинфекторы для рук, волонтерам и организаторам выдадут маски и перчатки, будет дежурить врач. При входе на фестивальную площадку всем измерят температуру тела бесконтактным термометром. Тех, у кого она выше 37 или есть симптомы ОРВИ, не пустят. Гостям и участникам фестиваля организаторы советуют захватить с собой маски и перчатки.

Кстати

Из-за фестиваля водных видов спорта движение на участке Болотной набережной 19 сентября будет полностью перекрыто. А 18 сентября с 20.00 и до конца дня там будет открыта только одна полоса.