В Москве ветер повалил 27 деревьев

Из-за сильного ветра в столице повалено 27 деревьев, повреждено 10 автомобилей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В отдельных районах города выпало 36 мм осадков - это половина месячной нормы. Скорость ветра местами достигает 26 метров в секунду, такого сильного ветра в Москве не было давно. Данных о пострадавших не поступало. Все городские экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Сбоев в энергоснабжении нет, локальные подтопления оперативно ликвидируются бригадами "Мосводостока".

Ранее мэр Сергей Собянин в эфире "России 24" призвал москвичей оставаться дома. Столичное управление МЧС разослало горожанам экстренное предупреждение о непогоде.