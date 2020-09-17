В Туле масштабно отметят День оружейника

Новый учебный корпус Центра подготовки специалистов АО КБП ("Конструкторское бюро приборостроения") в предстоящую субботу осмотрит делегация, состоящая из курирующего российский военно-промышленный комплекс вице-премьера Юрия Борисова, полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Мероприятие приурочено к отмечаемому 19 сентября Дню оружейника.

В Центре, образованном по инициативе академика Аркадия Шипунова, готовят специалистов по эксплуатации образцов и комплексов вооружения, разработанных КБП. За последние 10 лет в этом Центре обучили более 4 тысяч специалистов, в том числе для нужд министерства обороны РФ. Из-за высокой востребованности выпускников в Центре был построен новый трехэтажный учебный корпус площадью 19 тысяч квадратных метров. Он включает 8 учебных ангаров для размещения образцов вооружения и военной техники, конференц-зал и 5 специализированных учебных классов. Помимо учебных аудиторий здесь предусмотрены 3 учебно-научных лаборатории, выставочное помещение для образцов вооружения, современная библиотека с уникальным фондом учебной и технической литературы и другие помещения.

После посещения нового корпуса Центра подготовки специалистов АО КБП делегация примет участие в церемонии чествования тульских оружейников, которая пройдет в Тульском государственном музее оружия. Там лучшие представители профессии и ветераны производства получат государственные и региональные награды.

Затем гости примут участие в церемонии открытия бюста почетного гражданина Тулы и Тульской области, Героя России Николая Макаровца. Его откроют на Аллее Славы тульских оружейников возле музея оружия.

Макаровец принимал участие в создании зарядов твердого топлива к ракетным двигателям межконтинентальных баллистических ракет. За эту работу в 1984 году ему была присуждена Ленинская премия СССР. В 1985 году он был назначен гендиректором НПО "СПЛАВ". Под руководством Николая Макаровца было организовано серийное производство реактивной системы залпового огня "Смерч", созданы системы "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Ураган-1М", широкая гамма реактивных снарядов. При его непосредственном участии разработана концепция и методология артиллерийских гильз и снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, в День оружейника с самого утра на главной площади Тулы начнет работу выставка современной военной техники тульских оборонных предприятий. Вечером же на площади Ленина состоится большой праздничный концерт, на котором выступят Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и артисты Тульской областной филармонии. В завершение дня туляков и гостей города ждут фейерверк и праздничное светомузыкальное представление.