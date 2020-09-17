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17.09.2020 15:19
Рубрика: Происшествия

Вице-мэр Воронежа задержан за растрату

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Оперативники ФСБ задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева. Против него возбуждено уголовное дело о растрате, сообщили в СК.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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- По данным следствия, в 2016-2017 годах подозреваемый, используя служебное положение, получил в кассе ГУП, которым руководил, 1,5 миллиона рублей на хозяйственные расходы. В установленный срок деньги в кассу возвращены не были, авансовые отчеты не предоставлены - в том числе после его увольнения, вплоть до сегодняшнего дня, - рассказала представитель регионального управления СК Елена Андрикевич.

В ведомстве отметили, что материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, собраны региональным УФСБ. До прихода в администрацию Воронежа Владимир Левцев возглавлял ГУП ВО "Облкоммунсервис", вице-мэром он стал 27 мая 2020 года.

- Мы не комментируем действия следственных органов. Единственное, что нам известно из СМИ - что интерес правоохранительных органов не связан с деятельностью подозреваемого во время работы в мэрии, - сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Владимир Левцев недоступен для комментариев - с ним ведутся следственные действия.

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