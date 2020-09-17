Владимирская область получила транш на строительство Рпенского проезда

Владимирской области направлено полмиллиарда рублей на строительство Рпенского проезда. Об этом 17 сентября сообщил Губернатор Владимир Сипягин. Федеральные средства поступят уже в текущем году в качестве первого транша, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке. Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

"Для нас эта дорога крайне важна, но без федеральной помощи было не обойтись. И я говорил об этом проекте в декабре 2018 года с Президентом России Владимиром Путиным. Просьба была услышана. 500 миллионов рублей - это средства на первый, начальный этап строительства проезда. В целом проект оценивается в 2,6 млрд рублей. Его реализация планируется в трёхлетний период, таким образом, завершить его мы должны в 2023 году. Это грандиозный проект. Я определил его для себя как приоритетный при вступлении в должность Губернатора Владимирской области", - отметил Владимир Сипягин.

Необходимость дублера перегруженной Добросельской улицы областного центра назрела уже давно. Рпенский проезд призван оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок.

Проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области