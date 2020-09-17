Владимирская область получила транш на строительство Рпенского проезда

Новости

Почему в Латвии пытаются запретить георгиевскую ленточку 18:21
В московском метро временно закроют часть "синей" ветки 18:19
В Твери открылась выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" 18:15
МИД Беларуси констатировал агрессивный характер резолюции Европарламента 18:15
Матч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" отменен из-за коронавируса 18:14
Депутат Карелин уходит из Госдумы 18:06
Минфин повысит НДПИ для металлургов и химпрома 18:03
Больше 200 особо опасных преступников сбежали из тюрьмы Уганды 18:00
Гольф опасней регби 17:45
В ресторане в центре Киева прогремел взрыв, минимум двое пострадали 17:31
МИД призвал прекратить травлю диспетчеров из-за катастрофы под Смоленском 16:58
МЧС увеличит расходы на закупки новой техники 16:44
Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется тепло 16:34
Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина 16:26
Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили борьбу с пандемией 16:23
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн 16:22
На тюменского врача завели дело за фиктивные операции 16:15
Москвичей пригласили на прогулку в 10 тысяч шагов по ВДНХ 16:13
В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным 16:11
Бывший вице-губернатор Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде 16:04
Спецслужбы ОДКБ провели стратегическую тренировку 15:50
В Белгороде самолет столкнулся со стаей птиц 15:37
На развитие культуры и кинематографии направят 380 млрд рублей 15:33
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 15:31
На Ленинградскую область движется ураган Aila 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 17:35

Владимирская область получила транш на строительство Рпенского проезда

Владимирской области направлено полмиллиарда рублей на строительство Рпенского проезда. Об этом 17 сентября сообщил Губернатор Владимир Сипягин. Федеральные средства поступят уже в текущем году в качестве первого транша, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке. Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

"Для нас эта дорога крайне важна, но без федеральной помощи было не обойтись. И я говорил об этом проекте в декабре 2018 года с Президентом России Владимиром Путиным. Просьба была услышана. 500 миллионов рублей - это средства на первый, начальный этап строительства проезда. В целом проект оценивается в 2,6 млрд рублей. Его реализация планируется в трёхлетний период, таким образом, завершить его мы должны в 2023 году. Это грандиозный проект. Я определил его для себя как приоритетный при вступлении в должность Губернатора Владимирской области", - отметил Владимир Сипягин.

Необходимость дублера перегруженной Добросельской улицы областного центра назрела уже давно. Рпенский проезд призван оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок.

Проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЦФО ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного
ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском