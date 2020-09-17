Новости

МИД призывал прекратить травлю диспетчеров из-за катастрофы под Смоленском 16:58
МЧС увеличит расходы на закупки новой техники 16:44
Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется тепло 16:34
Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина 16:26
Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили борьбу с пандемией 16:23
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн 16:22
На тюменского врача завели дело за фиктивные операции 16:15
Москвичей пригласили на прогулку в 10 тысяч шагов по ВДНХ 16:13
В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным 16:11
Бывший вице-губернатор Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде 16:04
Спецслужбы ОДКБ провели стратегическую тренировку 15:50
В Белгороде самолет столкнулся со стаей птиц 15:37
На развитие культуры и кинематографии направят 380 млрд рублей 15:33
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 15:31
На Ленинградскую область движется ураган Aila 15:30
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного 15:30
МИД РФ прокомментировал заявление комитета ПАСЕ по Беларуси 15:26
Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 16:26
Рубрика: Власть

Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина

Текст: Татьяна Замахина
Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в открытии памятной доски режиссеру, народному артисту РФ, депутату ГД Станиславу Говорухину на здании Всероссийского государственного института кинематографии, где он учился.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Володин раскритиковал депутатов в возрасте за явку на пленарное заседание

"Станислав Сергеевич - замечательный человек, талантливый режиссер, актер, художник, сценарист, - сказал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты. - Давайте будем помнить его, будем любить, и он будет вечно с нами".

Спикер подчеркнул, что Говорухин - патриот России, настоящий гражданин. "Имя его должно жить, - уверен он. - Мы должны передать его наследие, его дела тем, кто придет на смену нам. Давайте мы сделаем все, чтобы память о нем жила".

По его словам, депутаты обратились к главе государства с просьбой увековечить память Станислава Говорухина. "Президент поддержал, все поручения, сегодня мы видим, выполнены, и нам очень важно, что это стало возможным", - сказал глава нижней палаты.

Владимир Путин, как рассказал спикер, постоянно интересовался, как идут работы по увековечиванию памяти режиссера.

Вячеслав Володин также посетил набережную реки Яуза, названную в честь Станислава Говорухина. Председатель ГД отметил, что раньше это место выглядело заброшенным, и выразил надежду, что оно станет местом вдохновения для нынешних студентов ВГИК.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
В столице открыли памятник режиссеру Евгению Вахтангову

"Хочется, чтоб было как можно больше добрых людей, патриотичных. Станислав Сергеевич любил нашу страну, завещал это делать всем" - подчеркнул председатель ГД.

В церемонии также приняли участие другие коллеги Говорухина по ГД, министр культуры Ольга Любимова, ректор ВГИК Владимир Малышев, Народный артист РСФСР Владимир Меньшов, президент гильдии продюсеров Ренат Давлетьяров, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, а также Галина Говорухина, вдова Станислава Сергеевича.

Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по культуре.

В регионах Власть Работа власти Культура Арт Музеи и памятники Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного
ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток