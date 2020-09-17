Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в открытии памятной доски режиссеру, народному артисту РФ, депутату ГД Станиславу Говорухину на здании Всероссийского государственного института кинематографии, где он учился.

"Станислав Сергеевич - замечательный человек, талантливый режиссер, актер, художник, сценарист, - сказал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты. - Давайте будем помнить его, будем любить, и он будет вечно с нами".

Спикер подчеркнул, что Говорухин - патриот России, настоящий гражданин. "Имя его должно жить, - уверен он. - Мы должны передать его наследие, его дела тем, кто придет на смену нам. Давайте мы сделаем все, чтобы память о нем жила".

По его словам, депутаты обратились к главе государства с просьбой увековечить память Станислава Говорухина. "Президент поддержал, все поручения, сегодня мы видим, выполнены, и нам очень важно, что это стало возможным", - сказал глава нижней палаты.

Владимир Путин, как рассказал спикер, постоянно интересовался, как идут работы по увековечиванию памяти режиссера.

Вячеслав Володин также посетил набережную реки Яуза, названную в честь Станислава Говорухина. Председатель ГД отметил, что раньше это место выглядело заброшенным, и выразил надежду, что оно станет местом вдохновения для нынешних студентов ВГИК.

"Хочется, чтоб было как можно больше добрых людей, патриотичных. Станислав Сергеевич любил нашу страну, завещал это делать всем" - подчеркнул председатель ГД.

В церемонии также приняли участие другие коллеги Говорухина по ГД, министр культуры Ольга Любимова, ректор ВГИК Владимир Малышев, Народный артист РСФСР Владимир Меньшов, президент гильдии продюсеров Ренат Давлетьяров, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, а также Галина Говорухина, вдова Станислава Сергеевича.

Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по культуре.