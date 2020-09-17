Двух начальников камчатских отделов полиции задержали за взятки

В Камчатском крае двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальника ОМВД России по Елизовскому району", - сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По предварительной версии, полицейские несколько раз получали деньги от своего подчиненного, который "закрывал глаза" на преступления, связанные с незаконным оборотом водных биологических ресурсов. Браконьеры платили за это правоохранителю деньги, а тот делился с начальством. Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей. Кроме того, "вознаграждением" послужили 26 лососей.

Ведется следствие. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.