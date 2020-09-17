Густой туман парализовал работу аэропорта "Якутск"

В аэропорту Якутска из-за густого тумана задержаны восемь рейсов.

Первоначально пресс-служба аэропорта сообщила о шести задержанных рейсах по местным направлениям, впоследствии к ним добавились еще два. В запасные аэропорты (Новосибирск, Нерюнгри и Хабаровск) перенаправлены рейсы соответственно из Симферополя, Сочи и Новосибирска.

Метеорологическая видимость в аэропорту составляет 150 - 200 метров. В пресс-службе отметили, что возобновление рейсов ожидается по факту появления летных погодных условий.