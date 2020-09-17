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17.09.2020 11:38
Рубрика: Власть

МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем

Текст: Юлия Гарднер

Российский истребитель МиГ-31 сегодня перехватил два стратегических бомбардировщика B-1B США над Беринговым морем.

Фото: REUTERS
Бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым и Охотским морями

Как сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной РФ, радары засекли над нейтральными водами две воздушных цели, которые приближались к государственной границе России.

Для их опознания в воздух был поднят МиГ-31, входящий в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж идентифицировал объекты и сопровождал их до тех пор, пока они не удалились от госграницы РФ.

После этого российский истребитель вернулся в пункт базирования.

Справка "РГ"

Cверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31 был разработан в 1970-х годах. Является первым советским боевым самолетом четвертого поколения. Модернизированный МиГ-31БМ оснащен РЛС "Заслон-М". Она позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 320 километров. Система также может одновременно атаковать до восьми целей. Группа из четырех самолетов способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров.

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