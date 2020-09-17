Мимо школы в Петропавловске-Камчатском пробежал медведь

В четверг днем в жилой район Петропавловска-Камчатского забрел дикий медведь. Как сообщили "Интерфаксу" в городской Единой дежурно-диспетчерской службе, хищник прогуляся по густонаселенному микрорайону "Силуэт".

Зверь пробежал между домов по улице Войцешека мимо школы №8. Прогулку успели заснять на видео горожане. После этого медведь скрылся. Вероятнее всего, на ближайшей сотке.

Зверя видят уже не в первый раз. Несколько дней назад он был замечен ночью в центре Петропавловска. Испугавшись звуковых сигналов служебной машины росгвардейцев, медведь скрылся в лесу.

Сейчас происшествие активно обсуждается в социальных сетях. А хищника разыскивают охотоведы.