На Камчатке самоходки "Гвоздика" нанесли удары по пехоте "противника"

На Камчатке военнослужащие отдельного самоходного артиллерийского дивизиона провели боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций. Для этого самоходные 122-миллиметровые установки 2С1 "Гвоздика" совершили марш на артиллерийский полигон.

Расчеты нанесли одиночные и групповые удары по неподвижным и движущимся целям, которые имитировали пехоту и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше восьми километров.

- Целеуказание для артиллерия выдавалось с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Они же привлекались для объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения, - пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали около 70 военнослужащих и более 20 единиц техники.