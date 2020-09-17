На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу

Водоналивную дамбу развернули на центральной набережной Хабаровска для защиты от поднявшегося Амура.

"На территории стадиона имени Ленина силами краевых пожарных и спасательных подразделений проведена установка водоналивных дамб общей протяженностью 950 метров", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Уровень Амура у города достиг 594 сантиметров при отметке опасного явления шесть метров. В городе подтоплены 33 приусадебных и два участка дорог в прибрежной полосе. Для защиты от воды в южной части Хабаровска отсыпают дамбы и затон на улице Запарина. Устанавливают насосы для откачки воды.

На островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный вода хозяйничает на 1515 дачных участках. На территории первого еще остаются люди - те, у кого есть свои лодки и домашняя живность. У них есть альтернативные источники энергии, запасы продуктов.

Подтоплены также приусадебные участки и отрезки дорог в Нанайском, Хабаровском, Комсомольском, Амурском районах.

Справка "РГ"

Водоналивная дамба - это эластичный вытянутый резервуар для защиты от паводка, который заполняют водой. Ее, в отличие от насыпной, можно развернуть и свернуть в кратчайшие сроки. Подобные защитные сооружения широко использовали на Дальнем Востоке во время масштабного наводнения в 2013 году. Устанавливали водоналивную дамбу на набережной Хабаровска и в августе прошлого года.