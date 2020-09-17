Прокуратура проверит ЧП с вертолетом в Магаданской области

Дальневосточная транспортная прокуратура проведет проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Магаданской области.

Как сообщается на сайте ведомства, во время ЧП на борту находилось три члена экипажа, никто не пострадал. Само воздушное судно получило повреждения.

"В случае выявления нарушений требований законодательства о безопасности полетов будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, вертолет, принадлежащий компании "Дальнереченск Авиа", совершил аварийную посадку в 180 километрах от Омсукчана.