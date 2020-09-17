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17.09.2020 08:16
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит ЧП с вертолетом в Магаданской области

Текст: Артем Красиков

Дальневосточная транспортная прокуратура проведет проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Магаданской области.

Фото: iStock
В Магаданской области Ми-8 совершил аварийную посадку

Как сообщается на сайте ведомства, во время ЧП на борту находилось три члена экипажа, никто не пострадал. Само воздушное судно получило повреждения.

"В случае выявления нарушений требований законодательства о безопасности полетов будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, вертолет, принадлежащий компании "Дальнереченск Авиа", совершил аварийную посадку в 180 километрах от Омсукчана.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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