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17.09.2020 08:10
Рубрика: Общество

В Бурятии резко возросло число случаев COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали рекордному за последние месяцы количеству жителей. Зарегистрировано 89 заболевших, днем ранее - 71.

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Всплеск специалисты связывают с началом нового учебного года.

- Это ожидаемый прирост, связанный, в том числе с формированием новых коллективов в учреждениях образования, - цитирует ТАСС замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Валентину Бальжанову.

На плато по количеству заболевших Бурятия вышла в начале июня. В день фиксировали примерно по 40 случаев. В общей сложности в республике COVID-19 диагностировали у 6144 человек. Выздоровели 5107 из них, скончались 60.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

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