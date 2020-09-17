В Бурятии резко возросло число случаев COVID-19

В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали рекордному за последние месяцы количеству жителей. Зарегистрировано 89 заболевших, днем ранее - 71.

Всплеск специалисты связывают с началом нового учебного года.

- Это ожидаемый прирост, связанный, в том числе с формированием новых коллективов в учреждениях образования, - цитирует ТАСС замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Валентину Бальжанову.

На плато по количеству заболевших Бурятия вышла в начале июня. В день фиксировали примерно по 40 случаев. В общей сложности в республике COVID-19 диагностировали у 6144 человек. Выздоровели 5107 из них, скончались 60.