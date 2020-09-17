В Хабаровске начали оцифровывать книги XVIII века

Книжные памятники XVIII - первой трети XIX веков начали оцифровывать в Дальневосточной государственной научной библиотеке (ДВГНБ). В общей сложности в электронный формат переведут 52 книги. Это сделают в рамках нацпроекта "Культура".

Среди выбранных экземпляров - "Военные морские сигналы/ По велению его императорского величества, изданные при министерстве военных морских сил в 1807 году", издание 1805 года "Описание об артиллерийском орудии именуем карронада", историко-критическое рассуждение Погодина "О происхождении Руси" 1825 года и другие.

- Сейчас сотрудники сканируют документы. После чего весь массив будет передан в Национальную электронную библиотеку, - приводятся на сайте правительства Хабаровского края слова гендиректора ДВГНБ Татьяны Якубы.

Всего в электронный вид в библиотеке с 2006 года перевели 765 документов, в том числе краеведческую литературу.