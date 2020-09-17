В Хабаровском крае прокуратура проверит действия властей при паводке

Прокуратура Хабаровского района проводит проверку из-за подтопления домов в Корсаковском сельском поселении.

По данным краевого ведомства, уже подтоплено около 30 зданий. Пункт временного размещения для жителей организовали в селе Бычиха.

"Сейчас дается оценка своевременности принимаемых органами местного самоуправления мер по соблюдению прав пострадавших от паводка граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

В селе Корсаково-2, которое входит в состав Корсаковского поселения, спасатели помогают местным жителям переносить на верхние этажи или погрузить мебель и технику. Тем, кто не покинул дома, привозят питьевую воду и обогреватели.

Всего в Хабаровском крае в зоне паводка уже находятся более 1800 придомовых и земельных участков. Уровень воды в Амуре около Хабаровска утром 17 сентября составлял 590 сантиметров. Опасные явления прогнозируются при шести метрах.