В Якутске произошел массовый сбой в работе мобильной связи

В четверг утром в Якутске одновременно произошел сбой в работе мобильных операторов МТС, "Мегафон" и Yota. Также не работает интернет и телевидение Транстелекома (ТТК).

Как сообщает администрации главы и правительства Якутии со ссылкой на "горячую линию" ТТК, технические специалисты уже проводят восстановительные работы.

Судя по тому, что сбой у разных операторов произошел одновременно, причина одна. При этом никакой информации о том, где и что произошло, пока нет.

Вместе с тем в социальных сетях распространяется фотография грузовика, сбившего столб на улице Автодорожная. Автор снимка утверждает, что именно эта машина стала причиной отсутствия связи в городе, поскольку на сбитой опоре был закреплен кабель ТТК.