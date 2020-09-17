В Приморье стая бездомных собак напала на ребенка

Следователи СК РФ по Приморскому краю начали проверку по факту нападения стаи бездомных собак на восьмилетнюю девочку в Находке. Информация о происшествии появилась в местных средствах информации и соцсетях.

Как отметила пресс-служба ведомства, доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Следователями предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города, ответственным за его санитарно-эпидемиологическое состояние.

Следователи уже вышли на мать пострадавшего ребенка, сейчас опрашивают очевидцев, устанавливая обстоятельства инцидента.