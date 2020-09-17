В Приморье в детском саду введен локальный режим ЧС

Локальный режим чрезвычайной ситуации веден в детском саду №20 в городе Арсеньеве Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания-подрядчик "КАМ-ДВ" вскрыла крышу здания и не выполнила ее ремонт в срок, а проливной дождь затопил большую часть помещений. Сейчас здание обесточено.

Родители 120 детей, посещавших дошкольное учреждение, попросили в соцсетях губернатора Олег Кожемяко помочь в решении проблемы, так как ребята привыкли к своим воспитателям, а их перевели в другие сады.

Глава региона осмотрел здание и отметил, что подрядчик халатно отнесся к обязанностям по выполнению ремонтных работ и будет признан недобросовестным.

"Он не уложился в сроки, материалы будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для признания его недобросовестным исполнителем. На социальных объектах такие подрядчики работать не будут", - цитирует губернатора пресс-служба.

Поручение срочно восстанавливать здание детского сада губернатор дал главе города Владимиру Пивню.