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17.09.2020 13:47
Рубрика: Власть

В Восточном военном округе оснастят новой техникой и вооружением 14 частей

Текст: Юрий Гаврилов
Военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остается напряженной. Поэтому в местных военных штабах предусмотрели комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях командование последовательно наращивает группировки войск. Такая оценка ситуации прозвучала в четверг на коллегии Минобороны РФ, которую провел глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Он сообщил, что до конца года Восточный военный округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 воинских формирований. В частности, два зенитных ракетных полка оснастят системами ПВО С-400, а два зенитных ракетных дивизиона - комплексами "Бук-М1-2".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Министр отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей ВВО контрактниками.

Так, с начала года на профессиональную военную службу в округе отобрали около 11 тысяч человек. "План набора выполнен на 100 процентов", - отметил Шойгу. Он добавил, что серьезным экзаменом для дальневосточников в летнем периоде обучения стало участие в двустороннем командно-штабном учении на полигоне Цугол. В нем было задействовано более 19 тысяч солдат и офицеров и свыше 2 тысяч единиц боевой техники. В рамках подготовки к этим маневрам генералы провели комплекс специальных учений по всем видам обеспечения.

Министр обороны отдельно сказал об участии военнослужащих ВВО в ликвидации последствий стихийных бедствий. Скажем, в Республике Бурятия и Забайкальском крае с их помощью было локализовано 57 очагов лесных пожаров на площади 46 тысяч гектаров. Всего к тушению очагов возгорания привлекли 442 человека и 68 единиц техники. Для мониторинга районов природных пожаров было выполнено более 30 вылетов армейской и полусотни беспилотной авиации.

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
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"Для стабилизации паводковой обстановки в Еврейской автономной области с 12 сентября привлечен сводный отряд Восточного военного округа в количестве 700 человек и 50 единиц техники, - напомнил Шойгу. - Личным составом выполняются работы по укреплению дамбы на реке Амур. Завезено порядка 450 тонн песчано-гравийной смеси, укреплены защитные сооружения в населенном пункте Ленинское общей протяженностью свыше трех километров".

Министр сообщил, что в следующем году командование Восточного военного округа сосредоточит усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве и обустройстве объектов армейской инфраструктуры, обеспечении войск современным вооружением, повышении эффективности подготовки соединений и частей.

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