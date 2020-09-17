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17.09.2020 05:13
Рубрика: Власть

Парад вазонов

Столица Приморья тратит миллионы рублей на спорные элементы озеленения
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 209(8263)
Перед самой осенью мэрия сделала попытку украсить Владивосток. На улицах города появились топиарии - вечнозеленые фигуры, а также цветники, клумбы, кое-где новые лавочки и даже огромные вазоны с туями. Все сделано в рамках новой концепции озеленения, разработанной по инициативе мэра Олега Гуменюка. На ее реализацию из городской казны выделяют десятки миллионов рублей. Однако действия властей породили споры - насколько оправданы такие затраты.
Странная лавочка ценой в один миллион рублей появилась во Владивостоке на тротуаре, полностью перекрыв памятник Элеоноре Прей. Фото: Ольга Журман Странная лавочка ценой в один миллион рублей появилась во Владивостоке на тротуаре, полностью перекрыв памятник Элеоноре Прей. Фото: Ольга Журман
Странная лавочка ценой в один миллион рублей появилась во Владивостоке на тротуаре, полностью перекрыв памятник Элеоноре Прей. Фото: Ольга Журман

Не вызвали замечаний 19 тематических цветников вроде "160 лет Владивостоку", 134 клумбы, 30 топиарных фигур из искусственного мха. Правда, владивостокцы удивились появлению 80 передвижных клумб - ящиков на колесиках, изготовленных заключенными. Зачем тратить деньги, если цветы прекрасно растут в земле? Но в муниципалитете утверждают, что ГУФСИН эти ящики городу подарило.

Фото: Сергей Соколов/РГ
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Однако особо возмутили горожан огромные вазоны, выставленные на центральной улице Светланской. Они вызвали в соцсетях такую реакцию: "Очень страшно, даже уродливо. Как будто в почве деревья и цветы не вырастут", "Красота такая… навевает сходство с колумбарием". На следующее утро вазоны "перешли" дорогу и оказались на центральной городской площади, у автобусной остановки и у здания Дальрыбвтуза. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это было сделано "после того как специалисты провели мониторинг социальных сетей и выяснили мнения горожан".

Согласно информации с сайта "Госзакупки", поставка "кашпо и вазонов для уличного озеленения с накопителями жидкости" обошлась городскому бюджету в 7,2 миллиона рублей.

Закавыка еще и в том, что в них высажены туи. А печальный опыт с этими растениями во Владивостоке уже был. В нулевых ими засадили весь сквер у остановки "Дальзавод" и несколько клумб. Тогда и выяснилось: не терпят туи местных ветров. Но сменившаяся команда мэрии этого, видимо, не знала, и некому было подсказать куратору Управления дорог и благоустройства Сергею Русских, что деньги будут потрачены зря.

На вазоны, в которые высадили туи, потратили 7,2 миллиона бюджетных рублей. Однако эти растения местных ветров не терпят

Еще одно чудо благоустройства общественного пространства - странная лавочка ценой в один миллион рублей - появилась во Владивостоке буквально на тротуаре. Она заняла крохотный пятачок возле старого здания почтамта в полутора метрах от автодороги, полностью перекрыв памятник Элеоноре Прей. Лавочка представляет собой модуль из шести стеклокерамических скамеек и 18 цветочниц с дренажной (на тротуарной плитке!) системой.

Кому-то это сооружение напомнило стоматологическую плевательницу. "Вряд ли нормальному человеку захочется присесть посреди Светланской и наслаждаться выхлопными газами", - пишут в соцсетях.

Кстати, на днях стало известно, что на Корабельной набережной Владивостока по заказу администрации города установят десять бронзовых чаек за 2,5 миллиона рублей. "Чайки у нас, как и голуби, играют роль городских крыс. Зачем еще бронзовые?" - удивились владивостокцы.

Между тем горожане понимают, что принимать решения о местах установки разного рода лавочек и малых архитектурных форм чиновники мэрии могут без общественного обсуждения. И все-таки о вкусах, вопреки устоявшемуся мнению, спорят. Спорят и жители Владивостока, но тех, кому концепция озеленения нравится, в соцсетях и местной прессе почти не слышно.

Дословно

Павел Шугуров, руководитель мастерской монументального искусства "33+1" (Владивосток):

- Это безвкусица и хаос - результат того, что некомпетентные люди принимают решения. Они украшают город тем, что поставили бы себе в огород. Ненужная трата денег, транжирство.

Валентин Аникеев, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России (Приморский край):

- Городской Совет по архитектуре расформирован, Горзеленхоза во Владивостоке давно нет. Все вопросы, по благоустройству в том числе, отошли к бывшему жителю Казани Азату Ислаеву. Но ему еще надо завоевать авторитет у населения. У каждого нашего мэра была своя "фишка". Вот Пушкарев все хотел ВКАД - кольцевую автодорогу вокруг Владивостока - построить. А нынешний глава Олег Гуменюк делает ставку на благоустройство. Почему бы нет, это надо приветствовать. Но заниматься благоустройством нужно постоянно, не пиар-кампаниями и не в виде шоу.

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