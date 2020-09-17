За сутки в России подтверждено 5762 случая COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 5762 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за сттуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС