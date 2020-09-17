За сутки в России подтверждено 5762 случая COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 5762 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за сттуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 730
- 2. Санкт-Петербург 211
- 3. Московская область 177
- 4. Ростовская область 171
- 5. Нижегородская область 166
- 6. Ставропольский край 138
- 7. Свердловская область 126
- 8. Самарская область 125
- 9. Ульяновская область 125
- 10. Кемеровская область 125
- 11. Воронежская область 115
- 12. Саратовская область 107
- 13. Оренбургская область 101
- 14. Красноярский край 101
- 15. Волгоградская область 98
- 16. Пензенская область 97
- 17. Краснодарский край 93
- 18. Республика Дагестан 85
- 19. Архангельская область 83
- 20. Иркутская область 77
- 21. Ханты-Мансийский АО 76
- 22. Республика Крым 75
- 23. Мурманская область 73
- 24. Челябинская область 72
- 25. Удмуртская Республика 70
- 26. Республика Коми 69
- 27. Республика Саха (Якутия) 69
- 28. Приморский край 68
- 29. Пермский край 67
- 30. Карачаево-Черкесская Республика 65
- 31. Алтайский край 64
- 32. Республика Калмыкия 63
- 33. Кировская область 62
- 34. Ямало-Ненецкий АО 62
- 35. Хабаровский край 61
- 36. Тюменская область 57
- 37. Томская область 53
- 38. Забайкальский край 52
- 39. Республика Ингушетия 49
- 40. Брянская область 48
- 41. Орловская область 48
- 42. Астраханская область 48
- 43. Омская область 48
- 44. Белгородская область 47
- 45. Костромская область 47
- 46. Новосибирская область 47
- 47. Ярославская область 46
- 48. Ленинградская область 46
- 49. Вологодская область 45
- 50. Магаданская область 45
- 51. Ивановская область 44
- 52. Республика Бурятия 44
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 41
- 54. Республика Алтай 41
- 55. Калужская область 40
- 56. Республика Карелия 39
- 57. Липецкая область 34
- 58. Тамбовская область 33
- 59. Калининградская область 33
- 60. Республика Тыва 33
- 61. Сахалинская область 33
- 62. Владимирская область 32
- 63. Курская область 32
- 64. Тульская область 32
- 65. Республика Северная Осетия 32
- 66. Рязанская область 31
- 67. Республика Башкортостан 31
- 68. Республика Мордовия 31
- 69. Республика Хакасия 31
- 70. Новгородская область 30
- 71. Курганская область 30
- 72. Псковская область 29
- 73. Амурская область 28
- 74. Камчатский край 28
- 75. Чувашская Республика 27
- 76. Тверская область 24
- 77. Республика Татарстан 23
- 78. Республика Адыгея 20
- 79. Республика Марий Эл 20
- 80. г.Севастополь 20
- 81. Смоленская область 9
- 82. Еврейская АО 9
- 83. Чеченская Республика 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 085 281 случай (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Смоленская область 0,1%
- 3. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 144 летальных случая
- Владимирская область 1
- Воронежская область 6
- Ивановская область 2
- Костромская область 5
- Московская область 6
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Москва 9
- Республика Коми 1
- Вологодская область 1
- Калининградская область 1
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 24
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 7
- Республика Дагестан 4
- Ставропольский край 4
- Удмуртская Республика 2
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 14
- Саратовская область 1
- Свердловская область 12
- Челябинская область 5
- Алтайский край 5
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 2
- Омская область 3
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
За весь период по России умер 19 061 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 754 человека
- Белгородская область 53
- Брянская область 53
- Владимирская область 20
- Воронежская область 123
- Ивановская область 38
- Калужская область 46
- Костромская область 42
- Курская область 42
- Липецкая область 62
- Московская область 170
- Орловская область 49
- Рязанская область 21
- Смоленская область 20
- Тамбовская область 42
- Тверская область 16
- Тульская область 33
- Ярославская область 57
- Москва 1323
- Республика Карелия 32
- Республика Коми 67
- Архангельская область 44
- Вологодская область 58
- Калининградская область 44
- Ленинградская область 27
- Мурманская область 67
- Новгородская область 9
- Псковская область 48
- Санкт-Петербург 107
- Республика Адыгея 26
- Республика Калмыкия 24
- Республика Крым 54
- Краснодарский край 52
- Астраханская область 22
- Волгоградская область 146
- Ростовская область 148
- Севастополь 12
- Республика Дагестан 64
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 25
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Ставропольский край 120
- Республика Башкортостан 46
- Республика Марий Эл 21
- Республика Мордовия 52
- Республика Татарстан 40
- Удмуртская Республика 65
- Республика Чувашия 48
- Пермский край 43
- Кировская область 34
- Нижегородская область 130
- Оренбургская область 115
- Пензенская область 74
- Самарская область 59
- Саратовская область 100
- Ульяновская область 137
- Курганская область 26
- Свердловская область 63
- Тюменская область 25
- Ханты-Мансийский автономный округ 90
- Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- Челябинская область 69
- Республика Алтай 17
- Республика Тыва 12
- Республика Хакасия 30
- Алтайский край 69
- Красноярский край 83
- Иркутская область 109
- Кемеровская область 132
- Новосибирская область 96
- Омская область 95
- Томская область 25
- Республика Бурятия 45
- Республика Саха (Якутия) 46
- Забайкальский край 20
- Камчатский край 4
- Приморский край 75
- Амурская область 56
- Магаданская область 15
- Хабаровский край 67
- Сахалинская область 54
- Еврейская автономная область 8
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 895 868.