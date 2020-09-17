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17.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5762 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 5762 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за сттуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 730
  • 2. Санкт-Петербург 211
  • 3. Московская область 177
  • 4. Ростовская область 171
  • 5. Нижегородская область 166
  • 6. Ставропольский край 138
  • 7. Свердловская область 126
  • 8. Самарская область 125
  • 9. Ульяновская область 125
  • 10. Кемеровская область 125
  • 11. Воронежская область 115
  • 12. Саратовская область 107
  • 13. Оренбургская область 101
  • 14. Красноярский край 101
  • 15. Волгоградская область 98
  • 16. Пензенская область 97
  • 17. Краснодарский край 93
  • 18. Республика Дагестан 85
  • 19. Архангельская область 83
  • 20. Иркутская область 77
  • 21. Ханты-Мансийский АО 76
  • 22. Республика Крым 75
  • 23. Мурманская область 73
  • 24. Челябинская область 72
  • 25. Удмуртская Республика 70
  • 26. Республика Коми 69
  • 27. Республика Саха (Якутия) 69
  • 28. Приморский край 68
  • 29. Пермский край 67
  • 30. Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 31. Алтайский край 64
  • 32. Республика Калмыкия 63
  • 33. Кировская область 62
  • 34. Ямало-Ненецкий АО 62
  • 35. Хабаровский край 61
  • 36. Тюменская область 57
  • 37. Томская область 53
  • 38. Забайкальский край 52
  • 39. Республика Ингушетия 49
  • 40. Брянская область 48
  • 41. Орловская область 48
  • 42. Астраханская область 48
  • 43. Омская область 48
  • 44. Белгородская область 47
  • 45. Костромская область 47
  • 46. Новосибирская область 47
  • 47. Ярославская область 46
  • 48. Ленинградская область 46
  • 49. Вологодская область 45
  • 50. Магаданская область 45
  • 51. Ивановская область 44
  • 52. Республика Бурятия 44
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 54. Республика Алтай 41
  • 55. Калужская область 40
  • 56. Республика Карелия 39
  • 57. Липецкая область 34
  • 58. Тамбовская область 33
  • 59. Калининградская область 33
  • 60. Республика Тыва 33
  • 61. Сахалинская область 33
  • 62. Владимирская область 32
  • 63. Курская область 32
  • 64. Тульская область 32
  • 65. Республика Северная Осетия 32
  • 66. Рязанская область 31
  • 67. Республика Башкортостан 31
  • 68. Республика Мордовия 31
  • 69. Республика Хакасия 31
  • 70. Новгородская область 30
  • 71. Курганская область 30
  • 72. Псковская область 29
  • 73. Амурская область 28
  • 74. Камчатский край 28
  • 75. Чувашская Республика 27
  • 76. Тверская область 24
  • 77. Республика Татарстан 23
  • 78. Республика Адыгея 20
  • 79. Республика Марий Эл 20
  • 80. г.Севастополь 20
  • 81. Смоленская область 9
  • 82. Еврейская АО 9
  • 83. Чеченская Республика 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 085 281 случай (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Смоленская область 0,1%
  • 3. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 144 летальных случая
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 6
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 5
  • Московская область 6
  • Тверская область 3
  • Тульская область 2
  • Москва 9
  • Республика Коми 1
  • Вологодская область 1
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 24
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 7
  • Республика Дагестан 4
  • Ставропольский край 4
  • Удмуртская Республика 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 14
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 12
  • Челябинская область 5
  • Алтайский край 5
  • Иркутская область 3
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 2
  • Омская область 3
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умер 19 061 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 754 человека
  • Белгородская область 53
  • Брянская область 53
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 123
  • Ивановская область 38
  • Калужская область 46
  • Костромская область 42
  • Курская область 42
  • Липецкая область 62
  • Московская область 170
  • Орловская область 49
  • Рязанская область 21
  • Смоленская область 20
  • Тамбовская область 42
  • Тверская область 16
  • Тульская область 33
  • Ярославская область 57
  • Москва 1323
  • Республика Карелия 32
  • Республика Коми 67
  • Архангельская область 44
  • Вологодская область 58
  • Калининградская область 44
  • Ленинградская область 27
  • Мурманская область 67
  • Новгородская область 9
  • Псковская область 48
  • Санкт-Петербург 107
  • Республика Адыгея 26
  • Республика Калмыкия 24
  • Республика Крым 54
  • Краснодарский край 52
  • Астраханская область 22
  • Волгоградская область 146
  • Ростовская область 148
  • Севастополь 12
  • Республика Дагестан 64
  • Республика Ингушетия 18
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 25
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Ставропольский край 120
  • Республика Башкортостан 46
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Мордовия 52
  • Республика Татарстан 40
  • Удмуртская Республика 65
  • Республика Чувашия 48
  • Пермский край 43
  • Кировская область 34
  • Нижегородская область 130
  • Оренбургская область 115
  • Пензенская область 74
  • Самарская область 59
  • Саратовская область 100
  • Ульяновская область 137
  • Курганская область 26
  • Свердловская область 63
  • Тюменская область 25
  • Ханты-Мансийский автономный округ 90
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  • Челябинская область 69
  • Республика Алтай 17
  • Республика Тыва 12
  • Республика Хакасия 30
  • Алтайский край 69
  • Красноярский край 83
  • Иркутская область 109
  • Кемеровская область 132
  • Новосибирская область 96
  • Омская область 95
  • Томская область 25
  • Республика Бурятия 45
  • Республика Саха (Якутия) 46
  • Забайкальский край 20
  • Камчатский край 4
  • Приморский край 75
  • Амурская область 56
  • Магаданская область 15
  • Хабаровский край 67
  • Сахалинская область 54
  • Еврейская автономная область 8
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 895 868.

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