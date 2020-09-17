Для 100 городов разработают программы комплексного развития

Отобрать сто городов для разработки программ их комплексного развития поручил Минстрою вице-премьер Марат Хуснуллин.

На совещании с регионами Хуснуллин сообщил, что есть договоренность с Минстроем, Внешэкономбанком и регионами о разработке программ комплексного развития городов. "Обновить" предполагается около сотни населенных пунктов.

"Прошу министерство строительства начать работу по сбору заявок с регионами, выбрать города", - сказал Хуснуллин. Особое внимание при разработке этих программ он попросил обратить на развитие систем обеспечения водой и канализацией.

В качестве примера он привел Нижний Новгород, уже создавший комплексную программу, которая касается и жилья, и дорог, и общественного транспорта. "Программа кардинальной перестройки города. Очень серьезные амбициозные планы. И, конечно, мы такие планы будем поддерживать", - подчеркнул Хуснуллин.