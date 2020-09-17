Генпрокуратура: Организация "Башкорт" признана экстремистской

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что члены общественного объединения "Башкорт", несмотря на объявление предостережения о недопустимости нарушения законодательства, не прекращали заниматься противоправной деятельностью. По данным надзорного ведомства, "при их активном участии на территории республики систематически проводились массовые публичные мероприятия, несогласованные с органами власти, с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности".

Для защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц прокуратурой Республики Башкортостан было направлено обращение в суд о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности.

После его удовлетворения ответчики обжаловали судебное решение в вышестоящий суд.

Однако, как отметили в Генпрокуратуре, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры и оставил в силе решение Верховного суда республики о признании общественного объединения "Башкорт" экстремистской организацией.