Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

17 сентября госсобрание Башкирии на пленарном заседании рассмотрело и утвердило кандидатуру Андрея Назарова на должность премьер-министра правительства РБ.

- В соответствии со статьей 87 Конституции республики и статьей 7 Закона "О Правительстве Республики Башкортостан" премьер-министр назначается главой республики с согласия парламента, - сообщил председатель госсобрания РБ Константин Толкачев, уточнив, что пакет документов на Андрея Назарова поступил перед началом первого заседания осенней сессии регионального госсобрания.

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.

- Я считаю, на новой должности главной заботой Андрея Геннадьевича будет движение нашей республики вперед, - подчеркнул Радий Хабиров.

Далее Андрей Назаров выступил с краткой программой предстоящей деятельности, в которой отметил, что Башкирия может стать самым комфортным регионом России, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

По его словам, нужно сделать упор на обеспечение граждан качественной медициной, построив или купив к 2024 году более 240 различных стационарных модульных и передвижных медобъектов, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированным персоналом. Также, по его словам, важно приобщать граждан к физкультуре и спорту, для этого планируется строительство центров спортивной борьбы, волейбола, спортивной гимнастики, а также футбольного стадиона, бассейнов, ледовых дворцов и зон активного отдыха во всех населенных пунктах.

- Мы ставим себе цель по увеличению к 2024 году заработной платы в регионе в полтора раза, а также по созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда в количестве не менее 40 тысяч. Но для решения социальных задач нам необходимо существенно повысить экономические показатели, - отметил Андрей Назаров.

Также он пообещал увеличить скорость принятия решений органами власти за счет уменьшения количества бюрократических процедур и численности госаппарата.

- Численность госслужащих уменьшится минимум на 25 процентов к текущему уровню. В результате республика получит компактную и эффективную структуру органов исполнительной власти, обеспечивающую достижение стратегических целей, - подчеркнул Андрей Назаров.

Все фракции партий госсобрания РБ единогласно поддержали кандидатуру Андрея Назарова и дали согласие на его назначение. Глава республики подписал советующий указ.

Досье "РГ"

Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.

В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая. В 1998-2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.

В 2001-2006 годах - председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза. В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания - Курултая РБ. В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ. В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при президенте Республики Башкортостан.

В 2007-2011 годах - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 2010 году избран заместителем председателя общероссийской общественной организации "Деловая Россия". С 2014 года - сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

С сентября 2019 - первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, с 2020 - премьер-министр правительства Башкирии.