Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Новости

В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение 10:45
Московских лебедей отправят на зимовку 10:42
Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска 10:33
Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге 10:32
Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией 10:20
Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии 10:13
В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул 10:06
Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России 10:01
В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар 09:45
В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов 09:42
Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов 09:38
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой на 0,4 п.п. 09:30
Министром здравоохранения Бразилии назначен военный 09:25
Лукашенко освободил от должности посла в Латвии 09:25
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян 09:19
Названы лучшие команды туротрасли Москвы 09:18
Петр Бирюков: В Москве установили 13 современных станций контроля воздуха 09:16
Пассажиры предложили продавать льготные авиабилеты через интернет 09:11
Еще 1323 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Сергей Иванов: Рекомендую баскетбольным клубам не жить за счет бюджета 09:00
Производителю "Запорожцев" доверили выпуск купе-кроссоверов Renault 09:00
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой 08:23
В Японии готовят к переизданию книгу нового премьера Суги 08:17
Двух начальников камчатских отделов полиции задержали за взятки 08:14
В Ухане обслужили первый за 7 месяцев международный рейс 08:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
18 сентября - видеоконференция об обновлении справочников запчастей
18 сентября - видеоконференция об обновлении справочников запчастей
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 10:08
Рубрика: Власть

Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
17 сентября госсобрание Башкирии на пленарном заседании рассмотрело и утвердило кандидатуру Андрея Назарова на должность премьер-министра правительства РБ.

- В соответствии со статьей 87 Конституции республики и статьей 7 Закона "О Правительстве Республики Башкортостан" премьер-министр назначается главой республики с согласия парламента, - сообщил председатель госсобрания РБ Константин Толкачев, уточнив, что пакет документов на Андрея Назарова поступил перед началом первого заседания осенней сессии регионального госсобрания.

В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.

- Я считаю, на новой должности главной заботой Андрея Геннадьевича будет движение нашей республики вперед, - подчеркнул Радий Хабиров.

Далее Андрей Назаров выступил с краткой программой предстоящей деятельности, в которой отметил, что Башкирия может стать самым комфортным регионом России, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

По его словам, нужно сделать упор на обеспечение граждан качественной медициной, построив или купив к 2024 году более 240 различных стационарных модульных и передвижных медобъектов, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированным персоналом. Также, по его словам, важно приобщать граждан к физкультуре и спорту, для этого планируется строительство центров спортивной борьбы, волейбола, спортивной гимнастики, а также футбольного стадиона, бассейнов, ледовых дворцов и зон активного отдыха во всех населенных пунктах.

- Мы ставим себе цель по увеличению к 2024 году заработной платы в регионе в полтора раза, а также по созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда в количестве не менее 40 тысяч. Но для решения социальных задач нам необходимо существенно повысить экономические показатели, - отметил Андрей Назаров.

Почему избиратели Татарстана активно поддержали главу региона

Также он пообещал увеличить скорость принятия решений органами власти за счет уменьшения количества бюрократических процедур и численности госаппарата.

- Численность госслужащих уменьшится минимум на 25 процентов к текущему уровню. В результате республика получит компактную и эффективную структуру органов исполнительной власти, обеспечивающую достижение стратегических целей, - подчеркнул Андрей Назаров.

Все фракции партий госсобрания РБ единогласно поддержали кандидатуру Андрея Назарова и дали согласие на его назначение. Глава республики подписал советующий указ.

Досье "РГ"

Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.

В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая. В 1998-2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.

В 2001-2006 годах - председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза. В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания - Курултая РБ. В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ. В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при президенте Республики Башкортостан.

В 2007-2011 годах - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 2010 году избран заместителем председателя общероссийской общественной организации "Деловая Россия". С 2014 года - сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

С сентября 2019 - первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, с 2020 - премьер-министр правительства Башкирии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан РГ-Видео

Главное сегодня

В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией
Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток