Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз

Новости

В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение 10:45
Московских лебедей отправят на зимовку 10:42
Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска 10:33
Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге 10:32
Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией 10:20
Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии 10:13
В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул 10:06
Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России 10:01
В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар 09:45
В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов 09:42
Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов 09:38
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой на 0,4 п.п. 09:30
Министром здравоохранения Бразилии назначен военный 09:25
Лукашенко освободил от должности посла в Латвии 09:25
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян 09:19
Названы лучшие команды туротрасли Москвы 09:18
Петр Бирюков: В Москве установили 13 современных станций контроля воздуха 09:16
Пассажиры предложили продавать льготные авиабилеты через интернет 09:11
Еще 1323 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Сергей Иванов: Рекомендую баскетбольным клубам не жить за счет бюджета 09:00
Производителю "Запорожцев" доверили выпуск купе-кроссоверов Renault 09:00
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой 08:23
В Японии готовят к переизданию книгу нового премьера Суги 08:17
Двух начальников камчатских отделов полиции задержали за взятки 08:14
В Ухане обслужили первый за 7 месяцев международный рейс 08:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
18 сентября - видеоконференция об обновлении справочников запчастей
18 сентября - видеоконференция об обновлении справочников запчастей
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 10:43
Рубрика: Общество

Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Студент Сергей Репин получил российский патент на свое изобретение. Фото: Самарский университет Студент Сергей Репин получил российский патент на свое изобретение. Фото: Самарский университет
Студент Сергей Репин получил российский патент на свое изобретение. Фото: Самарский университет

Студент Самарского университета Сергей Репин получил патент на технологию, снижающую затраты на печать металлом на 3D-принтерах более чем в девять раз, по сравнению с существующими аналогами. Об этом сообщил вуз.

Фото: Siphotography / Istock
Ученые создали искусственный глаз, который видит даже в темноте

В качестве сырья для таких принтеров сегодня чаще всего используется металлический порошок. Как правило, с помощью лазерного луча из него выплавляют слои изделия. В роли "чернил" принтера применяют и металлическую нить - филамент. Для ее плавки используют мощную электронно-лучевая пушку. Сергей Репин предложил плавить металлическую нить или проволоку с помощью индукционного нагрева.

- Сейчас готовы прототип печатающей головки и экспериментальный стенд принтера, идут испытания по печати алюминием и его сплавами. Затем освоим печать другими металлами, - пояснил магистрант первого курса факультета информатики вуза Сергей Репин.

Студент назвал свой принтер RepInHeat 3D. Точность печати составит - 0,2-0,5 миллиметра. Весит модульная конструкция в разы меньше, чем существующие принтеры - всего 300 килограмм. Благодаря новой технологии и использованию металлической нити и проволоки затраты на печать снижаются в девять и более раз, утверждает разработчик.

Подсчитал изобретатель и примерная стоимость устройства. Цена принтера в случае серийного промышленного производства составит примерно 4,7 миллиона рублей. Это в два-три раза меньше средней рыночной цены аналогичных принтеров.

Кроме того, по словам Сергея Репина, разработанная им технология совместима с большинством ЧПУ станков. То есть имеющиеся на предприятиях ЧПУ станки можно переоборудовать под 3D-принтеры, оснастив их печатающими головками от RepInHeat 3D.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией
Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году