Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз

Студент Самарского университета Сергей Репин получил патент на технологию, снижающую затраты на печать металлом на 3D-принтерах более чем в девять раз, по сравнению с существующими аналогами. Об этом сообщил вуз.

В качестве сырья для таких принтеров сегодня чаще всего используется металлический порошок. Как правило, с помощью лазерного луча из него выплавляют слои изделия. В роли "чернил" принтера применяют и металлическую нить - филамент. Для ее плавки используют мощную электронно-лучевая пушку. Сергей Репин предложил плавить металлическую нить или проволоку с помощью индукционного нагрева.

- Сейчас готовы прототип печатающей головки и экспериментальный стенд принтера, идут испытания по печати алюминием и его сплавами. Затем освоим печать другими металлами, - пояснил магистрант первого курса факультета информатики вуза Сергей Репин.

Студент назвал свой принтер RepInHeat 3D. Точность печати составит - 0,2-0,5 миллиметра. Весит модульная конструкция в разы меньше, чем существующие принтеры - всего 300 килограмм. Благодаря новой технологии и использованию металлической нити и проволоки затраты на печать снижаются в девять и более раз, утверждает разработчик.

Подсчитал изобретатель и примерная стоимость устройства. Цена принтера в случае серийного промышленного производства составит примерно 4,7 миллиона рублей. Это в два-три раза меньше средней рыночной цены аналогичных принтеров.

Кроме того, по словам Сергея Репина, разработанная им технология совместима с большинством ЧПУ станков. То есть имеющиеся на предприятиях ЧПУ станки можно переоборудовать под 3D-принтеры, оснастив их печатающими головками от RepInHeat 3D.