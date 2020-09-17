В Самарской области лесники реализуют пилотный проект: впервые в России здесь применили биологический метод борьбы с вредителями, которые портят ценные породы деревьев. Их будут уничтожать специально выведенные "бойцовые" мухи.

Как рассказали в региональном минлесхозе, Самарская область стала экспериментальной площадкой по использованию мух-трихограмм. Для этого проекта их вырастили специалисты учреждения "Российский центр защиты леса".

- Трихограммы размножаются в природе не так быстро, как нам бы хотелось, поэтому мы создали благоприятные условия в лаборатории и размножили их, - рассказал научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) Роман Гимранов.

Мухи должны, по мнению ученых, избавить сосны от звездчатого пилильщика-ткача. Это один из самых распространенных вредителей хвойных на территории нашей страны. Массовые вспышки звездчатого пилильщика-ткача очень опасны, они могут уничтожать насаждения на больших территориях. Достаточно всего 18 личинок пилильщика-ткача, чтобы превратить одно дерево в сухостой. А одна самка этого насекомого может отложить до 60 яиц. Можно представить себе, какой колоссальный ущерб лесу может нанести это насекомое. Но у них есть в природе опасные враги. Мухи-трихограммы откладывают свое потомство в яйца пилильщиков-ткачей. Маленькие мушки уничтожают вредителей в зародыше, не позволяя им развиться в личинку.

В Самарской области решили использовать два метода внедрения полезных мушек в гнезда к вредителям. Первый - развешивание садков на ветки деревьев, второй - распыление яиц по территории всего экспериментального участка леса. Через два-три дня из яиц мушек вылупляются взрослые особи - имаго, которые уничтожают личинки звездчатого пилильщика-ткача.

Бороться с вредителем с помощью пестицидов крайне сложно, поскольку его личинки могут прятаться в земле три-четыре года

- Специалисты ежегодно выявляют новые очаги вредителей. В Самарской области около семи тысяч очагов звездчатого пилильщика-ткача, - поясняет заместитель начальника отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Оренбургского университета Денис Танков.

Лесники объясняют, что бороться с вредителем с помощью пестицидов крайне сложно, поскольку личинки паразита могут прятаться в земле три-четыре года. В том числе и поэтому в ведомстве решили использовать для уничтожения вредителей сосен мух-бойцов. Как правило, биологический метод борьбы с вредителями применяется для обработки лесопарковых и водоохранных зон, где использовать химические препараты запрещено законодательством. По словам специалистов, всего ста граммов трихограмм хватает на обработку почти двухсот гектаров хвойного леса. Если эксперимент даст эффект, то в дальнейшем мух также будут распылять с помощью дронов. Если полезные мухи приживутся в самарских лесах, избавиться от главного вредителя всех хвойных деревьев полностью удастся через два-три года.