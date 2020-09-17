Самарские ученые создали спрей, снижающий риск заражения COVID-19

Самарская биотехнологическая компания, специализирующаяся на медицине и здравоохранении, создала лактоспрей, снижающий риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил технопарк Жигулевская долина, резидентом которой является разработчик препарата.

Идея создания спрея родилась благодаря исследованиям ученого самарского медуниверситета Владимира Мельникова, научного ментора фирмы.

- Спрей образует биопленку и препятствует фиксации вируса на слизистых. Живые лактобактерии, на основе которых он создан, вырабатывают молочную кислоту, препятствующую размножению вирусов и патогенных бактерий. Поэтому препарат помогает не только защитить "входные ворота" от инфекции, но и повысить местный иммунитет носоглотки, - пояснил гендиректор компании Иван Тюмин.

Ближе к концу лета были закончены двухмесячные клинические исследования препарата, которые проводились на медработниках. В испытаниях приняла участие клиника инфекционных болезней СамГМУ и самый крупный COVID-госпиталь региона - самарская областная больница имени Середавина. Исследование проводилось на опытной группе из 160 медиков и группе контроля - 1038 человек. Большая часть сотрудников клиник использовали спрей именно в "красной зоне" COVID-госпиталей.

По словам руководителя коронавирусного госпиталя Елены Стребковой, препарат оказался результативным. Она рекомендовала его к дальнейшему внедрению во врачебную практику. В ходе испытаний было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 21% в опытной группе.

- В ближайшее время наша компания планирует поставлять изделие в госмедучреждения и ковид-клиники региона для профилактического использования. Мы также ведем переговоры о поставках в крупнейшие аптечные сети. Средняя розничная цена спрея будет около 300 рублей, - уточнил разработчик.