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17.09.2020 15:21
Рубрика: Общество

Самарские ученые создали спрей, снижающий риск заражения COVID-19

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Самарская биотехнологическая компания, специализирующаяся на медицине и здравоохранении, создала лактоспрей, снижающий риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил технопарк Жигулевская долина, резидентом которой является разработчик препарата.

Фото: РИА Новости
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Идея создания спрея родилась благодаря исследованиям ученого самарского медуниверситета Владимира Мельникова, научного ментора фирмы.

- Спрей образует биопленку и препятствует фиксации вируса на слизистых. Живые лактобактерии, на основе которых он создан, вырабатывают молочную кислоту, препятствующую размножению вирусов и патогенных бактерий. Поэтому препарат помогает не только защитить "входные ворота" от инфекции, но и повысить местный иммунитет носоглотки, - пояснил гендиректор компании Иван Тюмин.

Ближе к концу лета были закончены двухмесячные клинические исследования препарата, которые проводились на медработниках. В испытаниях приняла участие клиника инфекционных болезней СамГМУ и самый крупный COVID-госпиталь региона - самарская областная больница имени Середавина. Исследование проводилось на опытной группе из 160 медиков и группе контроля - 1038 человек. Большая часть сотрудников клиник использовали спрей именно в "красной зоне" COVID-госпиталей.

По словам руководителя коронавирусного госпиталя Елены Стребковой, препарат оказался результативным. Она рекомендовала его к дальнейшему внедрению во врачебную практику. В ходе испытаний было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 21% в опытной группе.

- В ближайшее время наша компания планирует поставлять изделие в госмедучреждения и ковид-клиники региона для профилактического использования. Мы также ведем переговоры о поставках в крупнейшие аптечные сети. Средняя розничная цена спрея будет около 300 рублей, - уточнил разработчик.

В регионах Общество Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

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