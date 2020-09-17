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17.09.2020 09:52
Рубрика: Общество

Умер гендиректор Зеленодольского судостроительного завода

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Татарстане скоропостижно скончался генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александр Карпов. Ему было 67 лет.
Александр Карпов. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Александр Карпов. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Александр Карпов. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Александр Николаевич родился 26 июля 1953 года в Казани. В 1996 году окончил Казанский государственный технический университет, а два года спустя - Российский государственный открытый технический университет путей сообщения.

Свой трудовой путь он начал на Казанском вертолетном заводе учеником слесаря. Позже работал в МВД ТАССР, более пятнадцати лет трудился в различных структурах Горьковской железной дороги. В 2009 году занял пост первого заместителя генерального директора Зеленодольского завода. А в 2018 году возглавил предприятие.

Карпов внес большой вклад в развитие и модернизацию производства, участвовал в реализации значимых военных проектов. В частности в строительстве серии катеров специального назначения проекта 21980 "Грачонок", малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 "Океан", фрегатов "Гепард-3.9".

Также под его руководством завод выпускал различные гражданские суда. А в августе этого года было спущено на воду первое в России речное прогулочно-экскурсионное судно "Чайка", работающее на газовом топливе.

Александр Карпов был награжден многочисленными медалями, имел звание почетного машиностроителя Республики Татарстан.

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