Умер гендиректор Зеленодольского судостроительного завода

В Татарстане скоропостижно скончался генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александр Карпов. Ему было 67 лет.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Александр Николаевич родился 26 июля 1953 года в Казани. В 1996 году окончил Казанский государственный технический университет, а два года спустя - Российский государственный открытый технический университет путей сообщения.

Свой трудовой путь он начал на Казанском вертолетном заводе учеником слесаря. Позже работал в МВД ТАССР, более пятнадцати лет трудился в различных структурах Горьковской железной дороги. В 2009 году занял пост первого заместителя генерального директора Зеленодольского завода. А в 2018 году возглавил предприятие.

Карпов внес большой вклад в развитие и модернизацию производства, участвовал в реализации значимых военных проектов. В частности в строительстве серии катеров специального назначения проекта 21980 "Грачонок", малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 "Океан", фрегатов "Гепард-3.9".

Также под его руководством завод выпускал различные гражданские суда. А в августе этого года было спущено на воду первое в России речное прогулочно-экскурсионное судно "Чайка", работающее на газовом топливе.

Александр Карпов был награжден многочисленными медалями, имел звание почетного машиностроителя Республики Татарстан.