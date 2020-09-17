В Безенчукском районе отобрали предприятия для участия в нацпроекте

На днях на предприятиях Безенчукского района Самарской области "Скорпион" и "ФИРМА СМУ" прошел очный отбор для участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Эксперты, в числе которых были представители министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда (ФЦК и РЦК), администрации муниципалитета, оценили потенциал компаний.

Общество "Скорпион" выращивает овощи, это одно из крупнейших сельхозпредприятий в Поволжье. Специалисты ФЦК и РЦК, которые разрабатывают дорожную карту для внедрения принципов бережливого производства, на месте проанализировали, соответствует ли компания критериям, необходимым для включения в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Эксперты заполнили чек-лист, рассказали о целях проекта и обсудили с руководством перспективы наращивания выработки, сокращения временных и трудозатрат.

- С исполнительным директором аграрного предприятия Сергеем Калмыковым и его командой мы определились с дальнейшим ходом работ. Предприятие заинтересовано и показало свой потенциал, - отметил руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин.

Стоит отметить, что сегодня уже 117 самарских предприятий подали заявки на участие в нацпроекте, 79 подключились к реализации. Под управлением ФЦК реализуется 31 проект, с помощью РЦК - 25, самостоятельно внедряют мероприятия нацпроекта на 21 заводе. На 44 предприятиях уже запущены и дали ощутимые результаты пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства.

Средний показатель повышения производительности труда (увеличение выработки) составил 133%, среднее снижение незавершенного производства - на 50%, среднее снижение времени протекания процессов - 47%. 893 сотрудника самарских предприятий - участников проекта обучено инструментам повышения выработки и снижению трудозатрат.

Как уже было отмечено, сегодня на 79 предприятиях региона, которые активно участвуют в реализации нацпроекта, эксперты помогают бесплатно внедрить элементы бережливого производства, сократить неэффективные и избыточные затраты. По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Олега Жадаева, это приносит не только коммерческую выгоду самому предприятию, повышая его финансовую устойчивость и конкурентоспособность, но и дает возможность увеличить зарплату сотрудникам. Ведь в конечном итоге нацпроект работает на людей - самих сотрудников, меняется культура труда, мотивация и отношение к своей работе.

Также напомним, что по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наша область стала участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставляется инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Так бизнес может компенсировать затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных потоков. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая часть стратегии лидерства губернии.

Справка "РГ"

Стать участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" и улучшить свои показатели при поддержке Федерального и Регионального центров компетенций может любое предприятие, подходящее под критерии нацпроекта. Для этого необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. В программу приглашают крупные или средние предприятия Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 миллионов рублей.