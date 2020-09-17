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17.09.2020 11:02
Рубрика: Происшествия

В Пензе смягчили приговор организатору ячейки Свидетелей Иеговы

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пензенский областной суд пересмотрел ранее вынесенный приговор 56-летнему жителю Пензы, признанному виновным в организации религиозного объединения, ликвидированного решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Речь идет о местной религиозной организации Свидетелей Иеговы "Арбеково. Пенза". Вместо реального срока заключения он получил условный срок.

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С сентября 2017 по 15 июля 2018 года подсудимый и пять его последователей занимались религиозной деятельностью, признанной экстремистской. Соответствующее постановление Верховного Суда РФ вышло в апреле 2017 года.

- Согласно материалам уголовного дела, на собраниях пензенской ячейки воспроизводились видеозаписи и исполнялись религиозные песни, в которых содержались признаки возбуждения ненависти в отношении человека либо группы лиц по религиозному признаку. Судом также установлено, что был организован сбор от членов организации и иных лиц, являющихся последователями учения, денежных средств в виде пожертвований, которые в последующем направлялись в "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

После пересмотра приговора в апелляционной и кассационной инстанциях основное наказание организатору пензенской ячейки было снижено до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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