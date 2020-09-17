В Прикамье коронавирус обнаружен у учеников 35 школ

На сегодняшний день у учащихся 35 школ Пермского края обнаружен коронавирус. В связи с этим приостановлен образовательный процесс в 59 классах - ученики вновь переведены на дистанционное обучение, за состоянием их здоровья наблюдают врачи.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в министерстве здравоохранения Пермского края, школы, в которых учащиеся оказались заражены COVID-19, расположены в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Юсьвае, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском и Октябрьском городских округах. Во всех этих образовательных учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, сегодня в Пермском крае выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 8877 человек. С признаками ОРВИ ушел на больничный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Наличие COVID-19 не выявлено, но сейчас врачи проводят дополнительные исследования.