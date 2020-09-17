В Прикамье задержали педофила, напавшего на ребенка

В Соликамске Пермского края полиция задержала мужчину, напавшего на ребенка два дня назад. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

После нападения на мальчика были составлены фотороботы преступника, проанализирована информация с уличных видеокамер, были опрошены десятки жителей Соликамска. В результате сыщикам удалось установить личность педофила и задержать его.

Это 50-летний житель Перми, приехавший в Соликамск в командировку. По факту совершенного им преступления в пермском СК возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сейчас решается вопрос об его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.