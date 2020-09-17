В Самарской области инвесторам предоставлены возможности для развития

В Самарской области возле города Тольятти может появиться новое предприятие. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ) ведет переговоры с инвестором о размещении сервисного центра по обслуживанию большегрузных машин. По предварительным оценкам специалистов, предприятие создаст не менее 20 рабочих мест.

14 сентября инвестор посетил индустриальный парк "Ставропольский" для оценки площадки. Специалисты АПИ провели для предпринимателя презентацию экономического и инвестиционного потенциала Самарской области, разъяснили особенности предоставления льгот бизнесу.

Надо отметить, что Самарский регион обладает высокоразвитой инвестиционной инфраструктурой и предлагает широкий выбор для ведения бизнеса как на государственных площадках, так и в частных технопарках. Индустриальный парк "Ставропольский"- как раз один из таких частных ресурсных центров, он является одной из основных площадок промышленного развития Ставропольского района

Территория парка расположена в границах села Зеленовка на землях, непосредственно прилегающих к городскому округу Тольятти. Общая площадь парка составляет 118 гектаров, из которых 22 уже заняты. Резиденты парка создали 530 рабочих мест. Ожидаемое количество новых рабочих мест при полном заполнении промышленной площадки составляет 4000 человек.

Отметим, Агентство по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна" за последний месяц получило около 15 запросов на подбор площадок и предоставление информации по необходимым и актуальным антикризисным мерам. Это свидетельствует о положительной тенденции: даже в непростой экономической ситуации инвесторы заинтересованы в том, чтобы развивать свой бизнес на территории Самарской области.

В последние три года регион уверенно демонстрирует рост показателей инвестиционной привлекательности. Правительство Самарской области и региональное минэкономразвития провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия дают высокие результаты. Напомним, если в 2017-м область была лишь на 65-м месте в Национальном инвестрейтинге регионов Агентства стратегических инициатив, то сегодня она занимает 22-ю строчку.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Регион за последний период совершил рекордный рывок, который характеризует общий инвестиционный климат и комфорт предпринимателей, ведущих деятельность в Самарской области. Все структуры регионального правительства вовлечены в создание благоприятного инвестклимата. Мы постоянно заимствуем лучшие мировые практики, привлекаем иностранные и крупные федеральные компании, большое внимание уделяется регуляторике и выстраиванию прямого взаимодействия с инвесторами. По своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов России.