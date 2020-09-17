Выявить осложнения сахарного диабета на ранней стадии помогут пословицы

Пословицы и поговорки помогут казанским ученым диагностировать серьезное осложнение у больных с сахарным диабетом.

Необычное исследование на стыке лингвистики и медицины проводит аспирантка Института филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) КФУ Юлия Лайкова. Ее проект победил в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований и получил грант, сообщает медиапортал КФУ.

Кандидатская диссертация называется "Особенности восприятия переносного плана высказываний у пациентов с диабетической энцефалопатией". Речь идет об одном из распространенных осложнений сахарного диабета.

"Это поражение головного мозга характеризуется постепенно нарастающими нарушениями когнитивных функций (таких как внимание, память) и речевых расстройств. Именно они становятся наиболее значимым фактором снижения трудоспособности и качества жизни, что, в свою очередь, увеличивает риск развития угрожающих жизни осложнений", - поясняет Юлия Лайкова.

Однако выявить диабетическую энцефалопатию на начальной стадии, когда еще можно остановить ее прогрессирование, очень сложно. Поэтому аспирантка взялась за разработку нейролинвистического инструментария, который помог бы решить проблему. Причем же здесь пословицы и поговорки? По словам специалиста, у людей, страдающих этим заболеванием, уже на раннем этапе ухудшается способность понимать иносказательные выражения, идиомы. А нарушение восприятия бытовой речи наступают гораздо позже. Следовательно, реакция пациентов на высказывания переносного плана могла бы помочь разглядеть недуг в зачатке.

В настоящее время Юлия Лайкова отобрала несколько наиболее распространенных русских пословиц и выявила особенности их восприятия у здоровых людей. В эксперименте приняли участие 300 добровольцев.

На следующем этапе аналогичное тестирование пройдут больные диабетической энцефалопатией. Исследования будут проводиться на базе Университетской клиники КФУ. Научными руководителями аспирантки являются заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики ИФМК Елена Горобец и профессор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Радий Есин.