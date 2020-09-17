Депутат Карелин уходит из Госдумы

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. Проект постановления на эту тему опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Госдума может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября. Такую дату предложила комиссия нижней палаты по мандатным вопросам.

В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Ранее "Единая Россия" (в ее фракцию входит Карелин) рекомендовала новосибирскому заксобранию делегировать его в Совет Федерации.

Трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин занимает пост депутата Госдумы с 1999 года, он входит в состав комитета по энергетике. Кроме того, он является замглавы комиссии по вопросам контроля за достоверностью депутатских деклараций.