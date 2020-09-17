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17.09.2020 18:06
Рубрика: Власть

Депутат Карелин уходит из Госдумы

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. Проект постановления на эту тему опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Госдума может рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября. Такую дату предложила комиссия нижней палаты по мандатным вопросам.

В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Ранее "Единая Россия" (в ее фракцию входит Карелин) рекомендовала новосибирскому заксобранию делегировать его в Совет Федерации.

Трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин занимает пост депутата Госдумы с 1999 года, он входит в состав комитета по энергетике. Кроме того, он является замглавы комиссии по вопросам контроля за достоверностью депутатских деклараций.

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