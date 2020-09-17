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17.09.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Превосходство бора

Уникальный лесной массив станет природным парком регионального значения
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 210(8264)
Караканскому бору в Новосибирской области придадут особый природоохранный статус. Правительство региона утвердило "дорожную карту" подготовки создания природного парка регионального значения. Предстоит графическое описание границ природного парка, его функциональных зон и охранной зоны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Караканский бор - это сосновый лес, который большей своей частью располагается в Ордынском районе, а частью - в Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области и Каменском районе Алтайского края. Живописный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров (наибольшая ширина бора - 18 километров). Площадь территории - 99 тысяч гектаров. По данным специалистов, здесь обитает не менее 30 видов животных и растений, занесенных в федеральную и региональную Красные книги.

Фото: iStock
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В бору любят отдыхать новосибирцы и жители соседних регионов. В летний сезон до 15 тысяч туристов на легковых автомобилях приезжают на пикники и за грибами. Самой привлекательной для отдыха частью бора является прибрежная полоса. Здесь также традиционно ведется хозяйственная деятельность. Однако запасы доступной деловой древесины невелики, лесосеки уже подступают к местам, где живут и отдыхают люди.

Экологическая ситуация в уникальном бору с каждым годом ухудшается. Экологи и местные жители встревожены: в ходе экологических рейдов этим летом не раз выявлялись неубранные после рубок лесосеки, оставленные недобросовестными арендаторами. Установлены места несанкционированных свалок бытового мусора, который отдыхающие сваливают в границах водоохранной зоны, а также вдоль автомобильной дороги.

- В последние годы стали очевидны противоречия в способах использования Каракана, - обрисовал ситуацию руководитель Открытой лаборатории природоохранной биологии, член рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий минприроды Новосибирской области Александр Дубынин. - Рубки спелого леса ведутся уже непосредственно в местах отдыха людей или совсем рядом. При этом "дикий туризм" в чистом виде тоже становится угрозой для бора. Вывоз бытового мусора, в том числе и за отдыхающими, не организован, растет рекреационная нагрузка на экосистемы. Приведением в порядок территории занимаются в основном добровольцы.

99 тысяч гектаров составляет площадь уникального Караканского бора

Как считает глава региона Андрей Травников, при создании парка надо учитывать мнение всех участников процесса. Просто закрыть лес для какой-то деятельности, как считают в правительстве области, вовсе не означает его сохранить. Перестоянные деревья, сорная растительность, изменение видового состава постепенно приводят к деградации и утрате уникальной боровой инфраструктуры.

- Если мы собираемся создавать здесь территорию для людей, то жесткий режим заповедника вводить нельзя, - говорит губернатор Андрей Травников. - Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался. Но нельзя забывать и экономическую составляющую, интересы того бизнеса, который уже сформировался вокруг этой территории. Было бы неправильно расторгать договорные отношения, которые уже сегодня есть, если арендатор леса выполняет все требования природоохранного законодательства. На ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия. И если мы сегодня запретим любую заготовку древесины, то оставим эти предприятия без сырья, а людей - без работы. Областное министерство природных ресурсов и экологии предложило взять за базовую категорию статус "природный парк", так как эта форма гибкая, удобная, а по федеральному законодательству при таком статусе можно вести хоздеятельность.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- Идее придания территории Караканского бора особого статуса уже четверть века. Группа исследователей Сибирского отделения Российской академии наук настаивает на создании природного парка в границах "Большого Каракана". В него входит не только покрытая лесом территория бора, но и водосборный бассейн караканских речек. Это примерно 520 тысяч гектаров. Только так мы обеспечим географическую и экологическую целостность природному парку и увеличим его биологическое разнообразие, - считает Александр Дубынин. - А варианты брендирования Каракана очевидны. Один из них - природная территория здоровья.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения границ территории бора, которая будет находиться под особым статусом, без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей.

Тем временем

В Красноярском крае 15 лет назад создан природный парк "Ергаки" площадью почти 343 тысячи гектаров. Это узнаваемый бренд не только края, но и всей Сибири. Здесь не только заботятся о ценных в природном отношении участках, защищая их от браконьеров и "черных лесорубов", но и организуют познавательные маршруты, оборудуют экотропы.

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