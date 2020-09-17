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17.09.2020 18:03
Рубрика: Происшествия

Погасить очаг

Красноярский край стал лучше справляться с лесными пожарами
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Спецвыпуск № 210(8264)
По сравнению с прошлым годом ситуация с пожарами в Красноярском крае изменилась кардинально. Площадь уничтоженного огнем леса сократилась в несколько раз.
Тушение лесных пожаров требует не только мужества, но и больших финансовых затрат. Фото: РИА Новости www.ria.ru Тушение лесных пожаров требует не только мужества, но и больших финансовых затрат. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Тушение лесных пожаров требует не только мужества, но и больших финансовых затрат. Фото: РИА Новости www.ria.ru

- Мы вступили в заключительную стадию пожароопасного периода. В Кежемском районе, где была достаточно сложная ситуация, ликвидированы все пожары и снят режим чрезвычайной ситуации. В целом в этом году в крае было на 650 лесных пожаров меньше, чем в прошлом. С начала этого года площадь, пройденная огнем, также существенно меньше и составляет 460 тысяч гектаров. По итогам прошлого года она была более 2,4 миллиона гектар, - заявил в начале сентября министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов.

Фото: ТАСС
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Контроль пожароопасной обстановки в тайге в этом сезоне значительно усилен. В июле на мониторинг и тушение лесных возгораний краю было выделено более 400 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Дополнительные средства, рассчитанные с учетом средней пятилетней площади пожаров и ожидаемых расходов на авиационное патрулирование, позволили увеличить осмотр отдаленных районов на 1,3 тысячи летных часов. Как сообщил Димитрий Маслодудов, на обнаружение и ликвидацию очагов было направлено более 720 миллионов рублей. В зависимости от класса пожарной опасности ежедневно проводится двух- или трехкратный облет территории. А это - самый действенный способ вовремя обнаружить огонь. Кроме того, для борьбы с ним, особенно в труднодоступных районах, стали применять взрывные работы.

Раньше в местах, куда невозможно доставить спецтехнику, приходилось создавать минерализованные полосы с опашкой вручную. Теперь помогает взрывчатка, прекрасно справляющаяся с буреломами. В некоторых районах края минувшим летом режимы ЧС в связи с пожарами вводились и отменялись несколько раз. В конце июля спасателям удалось ликвидировать все очаги, но теплый август вновь прибавил работы.

Пожары "забираются" все дальше на север. По данным Красноярского научного центра СО РАН, в Эвенкии, например, за десятилетие среднее число возгораний увеличилось в шесть раз, повреждено более пятой части лесов - около 12 миллионов гектаров. Сложная ситуация традиционно наблюдается в Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском и Туруханском районах.

Ежедневно проводится двух или трехкратный облет территории, а это - самый действенный способ вовремя обнаружить огонь

- Когда устанавливается сухая, жаркая погода, высока грозовая активность. Это приводит к возникновению возгораний. Чтобы оперативно реагировать на осложнение ситуации, мы заблаговременно укрепили северную группировку. В битве со стихией были задействованы около 1100 человек и 70 единиц техники, - отмечает руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Специалисты считают, что сыграло свою роль и масштабное наступление контролирующих органов на предприятия ЛПК, на котором после прошлогоднего "апокалипсиса" настаивала общественность. Многие предприниматели поспешили навести порядок на своих делянах: убрать "хвосты" и прочий горючий мусор.

Впрочем, есть и иная точка зрения, что на качественно иной уровень борьба с лесными пожарами пока не вышла. Общественники не исключают, что имеет место некорректная статистика.

Ради "красивой" отчетности иногда пожары преждевременно якобы ликвидируют

- По большому счету ситуация опять зависит от погоды. И еще один важный нюанс - лукавая статистика, - считает Александр Колотов, российский координатор международной организации "Реки без границ". - Например, по информации Лесопожарного центра, на 26 августа в Красноярском крае лесные пожары бушевали на площади 85,5 тысячи гектаров. По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, на тот же день в России площадь, охваченная огнем, составляла 1,45 миллиона гектаров. На Красноярский край приходилось девять процентов - 130,5 тысячи гектаров. То есть на 45 тысяч больше. Понятно, что такая "погрешность" напрямую, причем не лучшим образом, влияет на качество управления лесопожарной отраслью.

Мишустин рассказал о мерах по спасению лесов от пожаров

- Одним из традиционных видов искажения сведений о пожарах ради "красивой" отчетности является преждевременное "закрытие" пожаров как якобы ликвидированных, а затем "обнаружение" их отдельных частей как вновь возникших пожаров меньшей площади. Один крупный и продолжающийся в течение многих недель пожар могут "ликвидировать" и вновь "обнаруживать" несколько раз. За счет этого в лесопожарной отчетности сокращаются площади действующих пожаров и увеличивается количество потушенных, - говорит руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко.

Кстати

Принято решение о создании в 2021 году на территории Эвенкии крупного специализированного лесопожарного центра. Он будет заниматься предупреждением и тушением пожаров на территории не только Красноярского края, но также Якутии и Иркутской области.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Батенёва
В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары

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