На заринском предприятии "Алтай-Кокс" торжественно открыли технологическую линию по предварительному трамбованию угольной шихты. Она представляет собой трубчатый конвейер в изогнутой галерее. До сих пор технологию предварительного трамбования активно применяли на крупных металлургических производствах в Европе и Северной Америке. Для России такая линия уникальна.

Предполагается, что экономическим эффектом станет снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологических процессов в металлургии и рост налоговых отчислений (примерно на 400 миллионов рублей в год). Еще один плюс - в экологичности нового комплекса, оснащенного современной системой сбора и очистки дыма и отходящих газов.

Инвестиции составили 4,8 миллиарда рублей, инвестором выступил Новолипецкий металлургический комбинат. Строительство началось в августе 2018 года. В пиковые периоды на площадке трудилось около 450 человек. Особенно сложными были возведение угольной башни с бункером, подъем блоков галереи весом до девяноста тонн двумя кранами на высоту 45 метров, строительство крупного трубчатого конвейера, встроенного в галерею по спирали. В процессе реконструкции коксовой батареи поставлено и смонтировано 2450 тонн металлоконструкций, 3500 кубометров монолитного железобетона надземных сооружений и 4000 кубометров бетонных фундаментов.

От первого лица

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Сегодня "Алтай-Кокс" - это почти тринадцать процентов всего промышленного производства в крае. Здесь трудится около 2700 человек. Поэтому все, что происходит на предприятии, - в зоне внимания региональных властей.