Предполагается, что экономическим эффектом станет снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологических процессов в металлургии и рост налоговых отчислений (примерно на 400 миллионов рублей в год). Еще один плюс - в экологичности нового комплекса, оснащенного современной системой сбора и очистки дыма и отходящих газов.
Инвестиции составили 4,8 миллиарда рублей, инвестором выступил Новолипецкий металлургический комбинат. Строительство началось в августе 2018 года. В пиковые периоды на площадке трудилось около 450 человек. Особенно сложными были возведение угольной башни с бункером, подъем блоков галереи весом до девяноста тонн двумя кранами на высоту 45 метров, строительство крупного трубчатого конвейера, встроенного в галерею по спирали. В процессе реконструкции коксовой батареи поставлено и смонтировано 2450 тонн металлоконструкций, 3500 кубометров монолитного железобетона надземных сооружений и 4000 кубометров бетонных фундаментов.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:
- Сегодня "Алтай-Кокс" - это почти тринадцать процентов всего промышленного производства в крае. Здесь трудится около 2700 человек. Поэтому все, что происходит на предприятии, - в зоне внимания региональных властей.