На бывшего вице-губернатора Алтайского края завели уголовное дело

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства Ирины Долговой. Экс-вице-губернатора, которая подала в отставку в конце августа, подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, будучи зампредом правительства, курирующим работу социальных ведомств и служб, в том числе регионального министерства здравоохранения, Ирина Долгова два года назад организовала льготное лекарственное обеспечение своего знакомого. "По предварительным данным, ее протеже осенью 2018 года бесплатно получал дорогостоящий лекарственный препарат, хотя не имел право на подобные льготы. Его обеспечение шло за счет регионального бюджета. В результате таких незаконных действий казне Алтайского края был причинен существенный имущественный вред", - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Сейчас специалисты следкома проводят обыски по месту жительства и на всех предыдущих местах работы подозреваемой, собирают необходимую доказательную базу, чтобы предъявить ей обвинение.

Ирина Долгова по образованию экономист, с 2000 года она возглавляла территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в Алтайском крае. В 2012-ом перешла на работу в администрацию региона, возглавив Главное управление по здравоохранению и фармацевтической деятельности, а с января 2017 - министерство здравоохранения. В ноябре 2017 года она стала заместителем председателя правительства края по социальным вопросам.

21 августа текущего года Ирина Долгова подала в отставку, сославшись на личные обстоятельства. Но, видимо, настоящей причиной ухода стал пристальный интерес следственных органов к ее деятельности.