На красноярца завели дело за осквернение Георгиевской ленты в соцсетях

Жителя Красноярска заподозрили в осквернении символа воинской славы России. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети изображение государственного флага Российской Федерации, на котором изображена нацистская символика, сложенная из Георгиевкой ленточки, а также надписи негативного характера.

Если факты реабилитации нацизма будут доказаны, мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до одного года.