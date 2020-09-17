Новосибирские ученые завершили доклинические испытания препарата для лечения рака. Клинические испытания начнутся уже в октябре этого года и ориентировочно завершатся летом 2022-го. Уже есть потенциальный производитель вакцины - биотехнологическая компания, работающая в наукограде Кольцово Новосибирской области.

Препарат создан учеными Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Как сообщил заместитель директора ИХБФМ по научной работе Владимир Рихтер, за основу был взят вирус обезвреженной осповакцины, который используют для прививок. При геномном редактировании из него удалили два гена, ответственных за вирулентность (способность вызывать заболевание или гибель организма в зависимости от количества вирусных частиц инфекционного агента), и заменили их двумя другими генами, кодирующими иммуностимулирующий белок и белок-убийцу, которые уничтожают раковые клетки. Введенный в организм вирус находит свою мишень - раковую опухоль. Здоровые клетки при этом он не затрагивает. Белок одновременно убивает опухолевую клетку и продуцируется в ней. Потом вместе с кровью начинает распространяться по организму и поражать все аналогичные мишени.

"Мы видим лекарство, которое эффективно подавляет основную опухоль, ищет метастазы и подавляет их рост, кроме того, является, по сути, самопродуцирующимся. То есть теоретически однократное введение препарата в организм позволяет достаточно длительное время сохранять его противоопухолевую активность", - пояснил Владимир Рихтер. Через 12 дней после инъекции препарат полностью выводится из организма, оставаясь только в опухоли.

Как показали доклинические испытания, вакцина наиболее эффективна против рака молочной железы и рака мозга. После того как Минздрав России выдаст разрешение на первую стадию клинических исследований, их проведут в Санкт-Петербурге уже на больных раком пациентах-добровольцах. По завершении успешного прохождения всех этапов исследований препарат можно будет зарегистрировать и приступить к его производству. Потенциальный изготовитель вакцины от рака уже назван - ИХБФМ подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией "Вектор-БиАльгам".

Как показали доклинические испытания, вакцина безопасна и наиболее эффективна против рака молочной железы и рака мозга

Как отметил Владимир Рихтер, компания уже выпускает вакцину, которая по технологии производства близка к новому онкопрепарату, и располагает тремя производственными линиями различной фасовки: в шприц-дозы, пен-флаконы и ампулы. Генеральный директор компании "Вектор-БиАльгам" Леонид Никулин сообщил "РГ", что образцы, необходимые для клинических исследований, уже готовы, сейчас совместно с разработчиками готовят документацию, необходимую для получения разрешения на розлив препарата.

После публикаций о том, что в Новосибирске разработана онковакцина, ею заинтересовались и за границей, и, по словам Леонида Никулина, появились потенциальные инвесторы.