В Хакасии археологи обнаружили захоронение женщины-воительницы

Уникальные находки были сделаны новосибирскими археологами в Хакасии на территории музея-заповедника Казановка. Как передает телеканал РТС, при раскопке могильников тагарской культуры были обнаружены образцы древнего оружия.

Найти курганы, не разграбленные за долгие века, - большая удача для ученых. За текущий сезон археологам удалось раскопать четыре из одиннадцати сохранившихся в этих окрестностях захоронения. Тщательное обследование территории обусловлено тем, что вскоре здесь планируют начать прокладку вторых железнодорожных путей. Однако вряд ли кто-то ожидал найти в курганах по-настоящему уникальные артефакты.

- У нас достаточно представительный комплекс вооружения, причем удалось зафиксировать состав оружия ближнего боя в женских захоронениях, что, может быть, не совсем привычно, - отмечает заведующий сектором археологии Новосибирского государственного университета Олег Митько. - Вместе с женщиной лежал боевой топор-акинак, то есть она каким-то образом была, в общем, причастна к этому воинскому сословию.

Еще в одном могильнике было захоронено сразу четыре человека: двое мужчин, одна женщина и ребенок. Рядом с мужчинами были обнаружены топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые. Теперь все находки будут отправлены в Новосибирск на реставрацию, а затем вернутся в Хакасию, чтобы пополнить коллекцию республиканского краеведческого музея имени Кызласова.