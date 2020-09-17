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17.09.2020 07:49

С видом на оптимизацию

В Кемерове оценили перспективы строительства жизненно важных объектов
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 209(8263)
Создание инфраструктуры и благоустройство не должны отставать от темпов строительства в регионах - как этот принцип соблюдается в Кузбассе, на днях проверил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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Едва сойдя с трапа самолета, вице-премьер оказался на большой стройплощадке нового пассажирского терминала в Кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова. Трехэтажное здание высотой 21 метр с тремя телескопическими трапами начали возводить в мае нынешнего года. А сдать объект, в который частный инвестор вложит 3,7 миллиарда рублей, запланировано в июне 2021-го.

Терминал, рассчитанный на пассажиропоток в полтора миллиона человек в год, будет выдержан в космической тематике и заменит здание, построенное еще во времена СССР. И все же стать полноценной воздушной гаванью кемеровский аэропорт сможет только после обновления взлетно-посадочной полосы, двадцать лет не знавшей капремонта. На реконструкцию федерального объекта, включающую благоустройство территории, приведение в порядок привокзальной площади и сооружений на ней, требуется 3,5 миллиарда рублей.

- Мы готовы взять на себя предварительные работы по проекту - оцениваем их в 130-150 миллионов рублей, - за свой счет выполнить проектирование, пройти главгосэкспертизу, чтобы с конца следующего года привести аэродром в полное соответствие с современными требованиями, - сообщил заместитель гендиректора холдинг "Новапорт" Евгений Янкилевич. - Но нам хотелось бы помощи от государства в реконструкции аэродрома. Взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки требуют ремонта. Вы, наверное, почувствовали в зоне приземления очень серьезное волнообразование из-за высокой степени дефектности. И есть риск, что в ближайшее время часть полосы может быть выведена из эксплуатации. Безусловно, этого допустить нельзя. Кроме того, сейчас аэропорт работает без патрульной дороги, что не соответствует нормам транспортной безопасности. Мы обратились к федеральным властям и находимся в списке для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Марат Хуснуллин подтвердил, что кемеровская ВПП действительно в упомянутом списке, и, если все срастется, на ее реконструкцию выделят госбюджетные средства.

Нет пока ясности и с финансированием другого крайне необходимого Кузбассу проекта - строительства дороги в обход областного центра. Кемерово - единственная в Сибири региональная столица, через которую проходит транзитная автомагистраль со всеми вытекающими экологическими, экономическими и прочими последствиями.

- Вопрос с объездной дорогой, безусловно, важный, мы поддерживаем строительство, но средства федерального бюджета ограниченны, поэтому договорились еще раз посмотреть стоимость проекта и его этапность. И после того как будет сделано технико-экономическое обоснование, включим его в программу строительства с изысканием дополнительных источников финансирования, - пообещал вице-премьер. - А пока ждем результатов проработки стоимости маршрутов и оптимизации принимаемых технических решений.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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С точки зрения оптимизации Марат Хуснуллин подошел и к знакомству с реализацией в Кемерове нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Осмотрев досрочно сданную в эксплуатацию шестиполосную магистраль в Ленинском районе города, засыпал дорожников вопросами: "Откуда берете асфальт? Где, почем и какого качества покупаете битум? Во сколько вам обходится кубометр щебня?" Глава компании-генподрядчика сообщил, что асфальт по две с половиной - три тысячи рублей за тонну им поставляют пять собственных асфальтобетонных заводов, а щебень, приобретаемый за 400-800 рублей (в зависимости от фракции), добывается в Кузбассе, на Барзасском карьере. Битум же, за качество которого все еще приходится бороться, по 22 тысячи рублей за тонну идет от омских монополистов-нефтепереработчиков. И, по признанию самих дорожников, только ужесточившиеся в последнее время стандарты контроля не позволяют подрядчикам скатиться до колеи, которая бросается в глаза на улицах, "не охваченных" нацпроектом.

Кстати

Здание восьмого кассационного суда общей юрисдикции будет введено в эксплуатацию нынешней осенью. Из него открывается вид на набережную реки Искитимки, где уже готово место под будущие филиалы Мариинского театра оперы и балета, Государственного Русского музея и другие объекты культурного кластера.

"Мы обсудили проект его строительства до деталей, включая сроки и объемы, - уточнил Марат Хуснуллин. - В ближайшее время - до 6 ноября - будут приняты все решения, выдано техническое задание, и работы начнутся. Сроки ввода объектов кластера - не позже 2023 года, но мы будем делать все, чтобы их приблизить".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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